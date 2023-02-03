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Posted Сегодня, 07:44

Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

Ненадежный лед. В Омской области продолжают переходить Иртыш в неположенных местах

3 февраля 2023, 07:44
Фото: 1MI
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Омские спасатели обнаружили в Большереченском районе опасную ледовую переправу

Омичей призывают не выходить на лед и не подвергать свои жизни опасности.

Спасатели обнаружили в Омской области опасный ледовой переход через Иртыш. В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что он находится в Большереченском районе. Местные жители переходят Иртыш по льду между деревней Карташово и затоном речного порта Большеречья.  

"Переход не соответствует требованиям безопасности, здесь не проводится мониторинг состояния ледового покрытия, не осуществляются замеры толщины льда. В связи с этим переход опасен провалом под лед людей», - прокомментировал сотрудник МЧС России по Омской области Семен Турков.

Сейчас в Омской области работают девять ледовых переправ

  • В Черлакском районе «Черлакская»;
  • В Большереченском районе «Большереченская»;
  • В Знаменском районе «Знаменская» и «Усть-Шишовская»;
  • В Усть-Ишимском районе «Аксеновская» и «Никольская»;
  • В Тевризском районе «Белоярская», «Изюкская» и «Бородинская».

 

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#Евгений Игишев#Переправа#Переправы#Иртыш#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области
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