Ненадежный лед. В Омской области продолжают переходить Иртыш в неположенных местах

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:46
Спасатели обнаружили в Омской области опасный ледовой переход через Иртыш. В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что он находится в Большереченском районе. Местные жители переходят Иртыш по льду между деревней Карташово и затоном речного порта Большеречья.
"Переход не соответствует требованиям безопасности, здесь не проводится мониторинг состояния ледового покрытия, не осуществляются замеры толщины льда. В связи с этим переход опасен провалом под лед людей», - прокомментировал сотрудник МЧС России по Омской области Семен Турков.
Сейчас в Омской области работают девять ледовых переправ.