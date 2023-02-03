Ненадежный лед. В Омской области продолжают переходить Иртыш в неположенных местах

Спасатели обнаружили в Омской области опасный ледовой переход через Иртыш. В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что он находится в Большереченском районе. Местные жители переходят Иртыш по льду между деревней Карташово и затоном речного порта Большеречья.