Наконец-то не в топе. Омск не попал на верхние строчки рейтинга самых грязных городов

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Исследователи консалтингового агентства «Стрелка КБ» опубликовали рейтинг городов с самым опасным для здоровья воздухом. Ориентировались в расчетах на количество выбросов таких веществ как угарный газ, формальдегид, диоксид азота, диоксид серы и аэрозольные загрязнения.
Неожиданно Омску присвоен статус города со средним, всего лишь повышенным уровнем загрязнения, а не высоким или очень высоким. Омск набрал 22,7 балла. Соседний Новосибирск набрал 42,5 баллов и замкнул первую тройку в рейтинге городов с самым загрязненным воздухом. На 10 месте в рейтинге оказался Тольятти с 31,4 баллами.
Справедливости ради, если смотреть не в целом, а только по городам-миллионникам, Омск будет на 9 месте по уровню загрязнения воздуха в 2022 году.