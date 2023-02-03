Наконец-то не в топе. Омск не попал на верхние строчки рейтинга самых грязных городов

Неожиданно Омску присвоен статус города со средним, всего лишь повышенным уровнем загрязнения, а не высоким или очень высоким. Омск набрал 22,7 балла. Соседний Новосибирск набрал 42,5 баллов и замкнул первую тройку в рейтинге городов с самым загрязненным воздухом. На 10 месте в рейтинге оказался Тольятти с 31,4 баллами.