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Published Сегодня, 08:29

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Updated Сегодня, 08:40

Наконец-то не в топе. Омск не попал на верхние строчки рейтинга самых грязных городов

3 февраля 2023, 08:29
Фото: 1MI
иллюстрация

Омск неожиданно не попал в топ городов с грязным воздухом

Исследование проводили специалисты консалтингового агентства.

Исследователи консалтингового агентства «Стрелка КБ» опубликовали рейтинг городов с самым опасным для здоровья воздухом. Ориентировались в расчетах на количество выбросов таких веществ как угарный газ, формальдегид, диоксид азота, диоксид серы и аэрозольные загрязнения.

Неожиданно Омску присвоен статус города со средним, всего лишь повышенным уровнем загрязнения, а не высоким или очень высоким. Омск набрал 22,7 балла. Соседний Новосибирск набрал 42,5 баллов и замкнул первую тройку в рейтинге городов с самым загрязненным воздухом. На 10 месте в рейтинге оказался Тольятти с 31,4 баллами.

Справедливости ради, если смотреть не в целом, а только по городам-миллионникам, Омск будет на 9 месте по уровню загрязнения воздуха в 2022 году.

Фото: скриншот сайта Strelka KB
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#Дарья Зыкова#Рейтинги#Загрязнение воздуха#Экология#Исследования#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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