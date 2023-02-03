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Posted Сегодня, 05:55

Published Сегодня, 05:55

Modified Сегодня, 05:56

Updated Сегодня, 05:56

На сочинском курорте бык напугал туристов

Сегодня, 05:55
На одном из горнолыжных курортных комплексов Сочи спасатели отогнали от туристов быка. Никто из отдыхающих не пострадал.

По словам одной из свидетелей произошедшего, сноубордистки Анастасии Варламовой, спасателям удалось организовать перемещение туристов в безопасном направлении и отогнать быка наверх по склону.

В итоге животное оказалось на на безопасном для людей расстоянии, пишет Russian.rt.com.

«Бык никому не навредил», — подытожила свой рассказ Варламова.

По словам сотрудников пресс-службы горнолыжного курорта, животное, скорее всего, забежало на курортную территорию с пастбищ случайно. Спасатели курортного комплекса выдворили заблудившегося быка за пределы трасс.

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