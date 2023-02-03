На сочинском курорте бык напугал туристов

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
Modified Сегодня, 05:56
Updated Сегодня, 05:56
По словам одной из свидетелей произошедшего, сноубордистки Анастасии Варламовой, спасателям удалось организовать перемещение туристов в безопасном направлении и отогнать быка наверх по склону.
В итоге животное оказалось на на безопасном для людей расстоянии, пишет Russian.rt.com.
«Бык никому не навредил», — подытожила свой рассказ Варламова.
По словам сотрудников пресс-службы горнолыжного курорта, животное, скорее всего, забежало на курортную территорию с пастбищ случайно. Спасатели курортного комплекса выдворили заблудившегося быка за пределы трасс.