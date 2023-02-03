Московский оздоровительный центр начал банкротить одну из фирм Веретено

Интересно, что в ноябре прошлого года о намерении банкротить БМС заявлял конкурсный управляющий ликеро-водочного завода «Оша», но иск, по-видимому, так и не был подан. В декабре суд остановил производство по заявлению налоговой в отношении БМС.