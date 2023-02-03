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Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Московский оздоровительный центр начал банкротить одну из фирм Веретено

3 февраля 2023, 06:43
Фото: 1MI
иллюстрация
До этого к ООО «БМС» возникали претензии у налоговой.

В Арбитражный суд Омской области поступило заявление ООО «Система» о признании несостоятельным должником ООО «Брендз Менеджмент Сервисиз». В качестве третьих лиц в рассмотрении дела будут участвовать две межрайонных налоговых инспекции и региональное управление Росреестра.

«Брендз Менеджмент Сервисиз» на треть принадлежит Владимиру Константиновичу Веретено, президенту группы компаний «Оша», а директором предприятия является Константин Александрович Веретено. «Оша» была признана банкротом еще в январе 2020 года, а в дальнейшем суд регулярно рассматривает дела о банкротстве других составляющих бизнес-империи Веретено.

Интересно, что в ноябре прошлого года о намерении банкротить БМС заявлял конкурсный управляющий ликеро-водочного завода «Оша», но иск, по-видимому, так и не был подан. В декабре суд остановил производство по заявлению налоговой в отношении БМС.

Очередной кредитор компании — ООО, зарегистрированное в Москве и принадлежащее на 70% предпринимательнице Евгении Херуимской. Его альтернативное название — ООО «Оздоровительный центр Волжский». «Система» относится к микропредприятиям, его доходы за 2021 год составили примерно 24 млн рублей.

#Николай Эйхвальд#Суд#Новости
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