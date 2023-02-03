Московский оздоровительный центр начал банкротить одну из фирм Веретено

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
В Арбитражный суд Омской области поступило заявление ООО «Система» о признании несостоятельным должником ООО «Брендз Менеджмент Сервисиз». В качестве третьих лиц в рассмотрении дела будут участвовать две межрайонных налоговых инспекции и региональное управление Росреестра.
«Брендз Менеджмент Сервисиз» на треть принадлежит Владимиру Константиновичу Веретено, президенту группы компаний «Оша», а директором предприятия является Константин Александрович Веретено. «Оша» была признана банкротом еще в январе 2020 года, а в дальнейшем суд регулярно рассматривает дела о банкротстве других составляющих бизнес-империи Веретено.
Интересно, что в ноябре прошлого года о намерении банкротить БМС заявлял конкурсный управляющий ликеро-водочного завода «Оша», но иск, по-видимому, так и не был подан. В декабре суд остановил производство по заявлению налоговой в отношении БМС.
Очередной кредитор компании — ООО, зарегистрированное в Москве и принадлежащее на 70% предпринимательнице Евгении Херуимской. Его альтернативное название — ООО «Оздоровительный центр Волжский». «Система» относится к микропредприятиям, его доходы за 2021 год составили примерно 24 млн рублей.