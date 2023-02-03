Карельские врачи спасли новорожденного весом в 1 250 граммов

«В связи с тем, что Ванечка очень рано, на 27-й неделе беременности, появился на свет, у него проявились практически все осложнения, связанные с глубокой недоношенностью: проблемы с дыханием, внутричерепные кровоизлияния», — сообщил Охлопков.