Карельские врачи спасли новорожденного весом в 1 250 граммов

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:46
Новорожденным со столь низким весом при гидроцефалии ранее угрожали тяжелейшие последствия. Подобные операции делали всегда исключительно в федеральных больницах в других субъектах, пишет Pravda.Ru. В местном перинатальном центре эндоскопическая нейрохирургическая операция проведена впервые.
«В связи с тем, что Ванечка очень рано, на 27-й неделе беременности, появился на свет, у него проявились практически все осложнения, связанные с глубокой недоношенностью: проблемы с дыханием, внутричерепные кровоизлияния», — сообщил Охлопков.
Новорожденного срочно поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии. Ребенка выхаживали около трех месяцев, и на сегодняшний день его вес превышает четыре килограмма.
Нейрохирургическое вмешательство потребовалось в связи с тем, что у малыша возникла гидроцефалия головного мозга. По словам врачей, состояние здоровья Вани стабильное, и его жизни ничего не угрожает.