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Posted Сегодня, 08:44

Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

Карельские врачи спасли новорожденного весом в 1 250 граммов

Сегодня, 08:44
Докторами Перинатального центра Карелии успешно проведена уникальная операция, позволившая спасти младенца с массой тела в 1 250 граммов. Об этом проинформировал руководитель регионального Минздрава Михаил Охлопков.

Новорожденным со столь низким весом при гидроцефалии ранее угрожали тяжелейшие последствия. Подобные операции делали всегда исключительно в федеральных больницах в других субъектах, пишет Pravda.Ru. В местном перинатальном центре эндоскопическая нейрохирургическая операция проведена впервые.

«В связи с тем, что Ванечка очень рано, на 27-й неделе беременности, появился на свет, у него проявились практически все осложнения, связанные с глубокой недоношенностью: проблемы с дыханием, внутричерепные кровоизлияния», — сообщил Охлопков.

Новорожденного срочно поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии. Ребенка выхаживали около трех месяцев, и на сегодняшний день его вес превышает четыре килограмма.

Нейрохирургическое вмешательство потребовалось в связи с тем, что у малыша возникла гидроцефалия головного мозга. По словам врачей, состояние здоровья Вани стабильное, и его жизни ничего не угрожает.

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