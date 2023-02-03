Как помочь кошке адаптироваться при смене жилья

После этого питомца можно знакомить с новым расположением его вещей – лотка, миски, водички, лежанки. Нельзя ругать животное, если первое время оно не будет ходить в лоток – нужно дать время привыкнуть. Можно положить использованный наполнитель со старой квартиры, чтобы кот мог найти лоток по знакомому запаху.