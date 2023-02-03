Как помочь кошке адаптироваться при смене жилья

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Хозяевам питомца важно помочь адаптироваться ему при смене жилья. Общественная служба новостей делится советами, как это сделать.
Первым делом коту необходимо дать возможность осмотреться, пройтись по всем комнатам, заглянуть во все углы, повсюду залезть, все обнюхать. С животным нужно разговаривать, причем делать это ласково. Кошки способны улавливать интонацию голоса.
После этого питомца можно знакомить с новым расположением его вещей – лотка, миски, водички, лежанки. Нельзя ругать животное, если первое время оно не будет ходить в лоток – нужно дать время привыкнуть. Можно положить использованный наполнитель со старой квартиры, чтобы кот мог найти лоток по знакомому запаху.
Кормить домашнее животное и играть с ним нужно по прежнему распорядку. В первое время после переезда ему важно уделять внимание, проявлять заботу, ласкать.
Нужно следить, чтобы окна и входные двери не были раскрыты нараспашку. Нельзя сразу после переезда оставлять питомца дома одного. Не следует и сразу менять игрушки, аксессуары и посуду домашнего животного. С родными вещами ему будет легче привыкнуть к новой обстановке.
В случае недомогания у питомца его сразу нужно показать ветеринару. Важно следить и за своим собственным эмоциональным состоянием. Не нужно тревожится – животные все чувствуют и сопереживают.