Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:41

Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 08:42

Updated Сегодня, 08:42

Как помочь кошке адаптироваться при смене жилья

Сегодня, 08:41
Животные более чутко переносят всякую смену внешней обстановки, чем люди. Принято считать, что собаки привязывают к хозяевам, а кошки – к месту. Поэтому именно для кошек переезд вызывает стресс.

Хозяевам питомца важно помочь адаптироваться ему при смене жилья. Общественная служба новостей делится советами, как это сделать.

Первым делом коту необходимо дать возможность осмотреться, пройтись по всем комнатам, заглянуть во все углы, повсюду залезть, все обнюхать. С животным нужно разговаривать, причем делать это ласково. Кошки способны улавливать интонацию голоса.

После этого питомца можно знакомить с новым расположением его вещей – лотка, миски, водички, лежанки. Нельзя ругать животное, если первое время оно не будет ходить в лоток – нужно дать время привыкнуть. Можно положить использованный наполнитель со старой квартиры, чтобы кот мог найти лоток по знакомому запаху.

Кормить домашнее животное и играть с ним нужно по прежнему распорядку. В первое время после переезда ему важно уделять внимание, проявлять заботу, ласкать.

Нужно следить, чтобы окна и входные двери не были раскрыты нараспашку. Нельзя сразу после переезда оставлять питомца дома одного. Не следует и сразу менять игрушки, аксессуары и посуду домашнего животного. С родными вещами ему будет легче привыкнуть к новой обстановке.

В случае недомогания у питомца его сразу нужно показать ветеринару. Важно следить и за своим собственным эмоциональным состоянием. Не нужно тревожится – животные все чувствуют и сопереживают.

Подпишитесь
Дедлайн — осень. Успеют ли в Омском ТЮЗе вовремя закончить ремонт за 576 миллионов
Сегодня, 03:30
Омский депутат зачем-то изменил свою долю владения птицефабрикой на 2 сотых процента
Сегодня, 04:46
Чем дышит Омск. Чиновники замерили уровень примесей в воздухе после обращений омичей
Сегодня, 07:03
«Современник», училище и Дом дружбы. Куда переедут коллективы из омского ДК «Шинник»
Сегодня, 08:25
Токари да слесари. Как «оборонка» изменила рынок труда в Омской области
Сегодня, 05:39
Сибиряки смогут экономить до 3 рублей с каждого литра топлива
Сегодня, 04:00