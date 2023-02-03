"Интеррос" посодействовал проведению исследования цифровой грамотности россиян

Средний показатель в области осведомленности о цифровых правах составил 2,4 балла. Отметим, что респонденты давали оценку по пятибалльной шкале. Наиболее просвещены в этом отношении оказались мужчины до 36 лет. По мнению 80% опрошенных, они нуждаются в повышении уровня своих знаний в области цифровых прав и готовы черпать тематическую информацию из разных интернет-источников, научно-популярных статей, профильных СМИ, комментариев специалистов.