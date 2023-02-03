"Интеррос" посодействовал проведению исследования цифровой грамотности россиян

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Социологи также выявляли отношение респондентов к услугам, которые предоставляются через интернет. В исследовании принимали участие представители научного проекта «Ломоносов».
Как показало исследование, больше всего россияне готовы к цифровой трансформации в области проведения финансовых транзакций и к совершению покупок через интернет. Так, 70% опрошенных согласны полностью оплачивать все товары и услуги онлайн, пишет издание ko.ru.
Средний показатель в области осведомленности о цифровых правах составил 2,4 балла. Отметим, что респонденты давали оценку по пятибалльной шкале. Наиболее просвещены в этом отношении оказались мужчины до 36 лет. По мнению 80% опрошенных, они нуждаются в повышении уровня своих знаний в области цифровых прав и готовы черпать тематическую информацию из разных интернет-источников, научно-популярных статей, профильных СМИ, комментариев специалистов.
В 41% случаев опрошенные узнавали о ЦФА и цифровых правах от знакомых и родственников, 31% - из профессиональных сообществ и 31% - из интернета.
О ЦФА и криптовалютах россияне осведомлены меньше по сравнению со сферой цифровых услуг. Лишь 20% опрошенных четко понимают, чем отличаются ЦФА от криптовалюты. 37% респондентов имеют абстрактное представление об этих категориях, а 40% - не понимают, в чем между ними разница.
Как рассказала гендиректор компании «Атомайз» Екатерина Фроловичева, участникам рынка следует взять на себя образовательную функцию. Роль платформы заключается в формировании рынка ЦФА. Напомним, что площадка «Атомайз» входит в Группу «Интеррос».
«Атомайз» в ноябре прошлого года выпустил PlayBook «Цифровые финансовые активы: инструкция по применению». Выпуск был приурочен к форуму Finopolis. В книге содержится полезная информация, которая касается налогового и бухгалтерского учета ЦФА. Также издание включает наглядную карту цифровых прав и чек-листы для партнеров, инвесторов и эмитентов.