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Posted Сегодня, 08:52

Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 08:53

Updated Сегодня, 08:53

Губерниев: без России мировому спорту «будет не очень хорошо»

Сегодня, 08:52
По словам представителей ООН, дискриминировать спортсменов из России и Белоруссии недопустимо.

Эксперты заявили, что всякая дискриминация по расовой или религиозной составляющей, а также по национальному признаку должна быть строго запрещена, передает Общественная служба новостей.

Ранее за участников из РФ вступилась Кирсти Ковентри, член исполкома МОК. Она призвала комитет разрешить россиянам участвовать в Олимпиаде – 2024.

Ранее МОК одобрил инициативу разрешить спортсменам из России участвовать в Олимпиаде под независимым флагом.

По мнению спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, в МОК начнется противодействие. На каких именно условиях будет участвовать в Олимпиаде российская сборная, пока неизвестно. Однако комментатор может сказать однозначно, что без спортсменов из РФ мировому спорту будет не очень хорошо. И европейцы, и американцы все равно захотят увидеть на Играх в Париже и в Италии россиян.

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