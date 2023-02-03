Губерниев: без России мировому спорту «будет не очень хорошо»

По мнению спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, в МОК начнется противодействие. На каких именно условиях будет участвовать в Олимпиаде российская сборная, пока неизвестно. Однако комментатор может сказать однозначно, что без спортсменов из РФ мировому спорту будет не очень хорошо. И европейцы, и американцы все равно захотят увидеть на Играх в Париже и в Италии россиян.