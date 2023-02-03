Губерниев: без России мировому спорту «будет не очень хорошо»

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Updated Сегодня, 08:53
Эксперты заявили, что всякая дискриминация по расовой или религиозной составляющей, а также по национальному признаку должна быть строго запрещена, передает Общественная служба новостей.
Ранее за участников из РФ вступилась Кирсти Ковентри, член исполкома МОК. Она призвала комитет разрешить россиянам участвовать в Олимпиаде – 2024.
Ранее МОК одобрил инициативу разрешить спортсменам из России участвовать в Олимпиаде под независимым флагом.
По мнению спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, в МОК начнется противодействие. На каких именно условиях будет участвовать в Олимпиаде российская сборная, пока неизвестно. Однако комментатор может сказать однозначно, что без спортсменов из РФ мировому спорту будет не очень хорошо. И европейцы, и американцы все равно захотят увидеть на Играх в Париже и в Италии россиян.