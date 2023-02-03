Эксперт оценил предложение Медведева об использовании интеллектуальной собственности

Брутер пояснил, что выводы об успехе или провале санкций в отношении РФ пока делать преждевременно. Правда лишь в том, что российская экономика такова, что ее невозможно обвалить санкциями. При этом он политолог согласился с Медведевым в том, что касается пиратского использования западной ИС, поскольку, по его словам, Запад сам часто присваивает себе то, что нельзя присваивать.