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Posted Сегодня, 15:12

Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

Эксперт оценил предложение Медведева об использовании интеллектуальной собственности

Сегодня, 15:12
Замсекретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что санкции Запада с треском провалились. Он также отметил, что можно использовать западную интеллектуальную собственность (ИС) без лицензий и уплаты авторского вознаграждения.

По мнению политолога Владимира Брутера, это можно назвать здравым предложением.

Одновременно с этим он отметил, что говорить о том, что антироссийские санкции полностью провалены, сейчас нельзя, так как здесь все намного сложнее, пишет Pravda.Ru.

Брутер пояснил, что выводы об успехе или провале санкций в отношении РФ пока делать преждевременно. Правда лишь в том, что российская экономика такова, что ее невозможно обвалить санкциями. При этом он политолог согласился с Медведевым в том, что касается пиратского использования западной ИС, поскольку, по его словам, Запад сам часто присваивает себе то, что нельзя присваивать.

#Общество
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