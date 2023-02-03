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Posted Сегодня, 05:15

Published Сегодня, 05:15

Modified Сегодня, 05:16

Updated Сегодня, 05:16

"Едкий дым". В Омске почти сутки действовал режим черного неба

3 февраля 2023, 05:15
Фото: Город55
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В Омске почти на сутки ввели режим НМУ

Из-за штиля омичи начали чувствовать неприятные запахи в воздухе.

В Омской области почти сутки действовал режим неблагоприятных метеоусловий. Его объявили вчера днем, 2 февраля. Об этом сообщили в «Обь-Иртышском УГМС».

Из-за штиля омичи начали чувствовать неприятные запахи в воздухе. Жалобы уже заполонили соцсети. Так, в паблике проекта «ДЫШИ! Омск» жители города высказывали свои недовольства из-за гари и дымки.

«Режим чрезвычайной ситуации не пора ли объявить? Да по Федеральным каналам оповестить. Чтобы дети хотя бы в респираторах в школу шли. Пора же сказать правду, что все эти выбросы не прекратятся, только мощнее станут. Скажите официально, пусть люди берегутся», — возмутилась пользовательница соцсети Наталья Пахомова.
«Едкий химический дым проникает сквозь закрытые окна. Города не видно из-за густого смога. 28-я Северная. Ветра нет, совести и сочувствия к людям у владельцев предприятий тоже нет», — рассказала омичка Татьяна Терентьева.

Несмотря на то, что режим неблагоприятных метеоусловий уже должен подойти к концу, омичи продолжают оставлять комментарии, касающиеся качества воздуха. Сообщить о выбросах жители города могут на горячую линию:

Новый год — новые выбросы. Омичей предупредили о режиме НМУ
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#Евгений Игишев#Экология#Экология55#Плохая погода#Выбросы#Омск#Омская область
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