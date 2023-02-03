"Едкий дым". В Омске почти сутки действовал режим черного неба

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
В Омской области почти сутки действовал режим неблагоприятных метеоусловий. Его объявили вчера днем, 2 февраля. Об этом сообщили в «Обь-Иртышском УГМС».
Из-за штиля омичи начали чувствовать неприятные запахи в воздухе. Жалобы уже заполонили соцсети. Так, в паблике проекта «ДЫШИ! Омск» жители города высказывали свои недовольства из-за гари и дымки.
«Режим чрезвычайной ситуации не пора ли объявить? Да по Федеральным каналам оповестить. Чтобы дети хотя бы в респираторах в школу шли. Пора же сказать правду, что все эти выбросы не прекратятся, только мощнее станут. Скажите официально, пусть люди берегутся», — возмутилась пользовательница соцсети Наталья Пахомова.
«Едкий химический дым проникает сквозь закрытые окна. Города не видно из-за густого смога. 28-я Северная. Ветра нет, совести и сочувствия к людям у владельцев предприятий тоже нет», — рассказала омичка Татьяна Терентьева.
Несмотря на то, что режим неблагоприятных метеоусловий уже должен подойти к концу, омичи продолжают оставлять комментарии, касающиеся качества воздуха. Сообщить о выбросах жители города могут на горячую линию: