Депимущества взыщет долг с владельцев кинотеатра «Слава» через приставов

Суд первой инстанции признал частичную правоту департамента еще в начале 2021 года, но в дальнейшем дело рассматривалось в апелляции и в кассации. Вчера, 2 февраля, был, наконец, оформлен исполнительный лист. Теперь администрация сможет взыскать свои 900 тысяч через судебных приставов.