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Posted Сегодня, 06:09

Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

Депимущества взыщет долг с владельцев кинотеатра «Слава» через приставов

3 февраля 2023, 06:09
Фото: Город55
иллюстрация
Часть долга чиновникам пришлось «простить» из-за исковой давности.

Судебная тяжба омского департамента имущественных отношений с владельцами кинотеатра «Слава» вошла в заключительную стадию: уже оформлен исполнительный лист, по которому чиновники будут взыскивать долг.

Город55 писал о начале этой истории. Владельцы кинокомплекса, по данным мэрии, не платили по договору аренды земельного участка № 55:36:040 101:3120 с 24 апреля 2014 года, но из-за сроков исковой давности начальная дата сдвинулась на 2 мая 2017 года, а 3,5 млн рублей «неосновательного обогащения» съежились до 901 тысячи.

Кстати, в списке ответчиков, владельцев «Славы», можно увидеть знакомые имена. Там значатся несколько членов семьи Авдошиных (Игорь, Адэлина и Артем), принадлежащее Игорю Авдошину ООО «Кардинал», принадлежащее депутату Законодательного собрания Вячеславу Васильеву АО «Вентсервис», принадлежащее жене Васильева Наталье ООО «Кинопрокат Омск». Их компаньоны — ООО «Лила» (его владелец — Олег Макеев, известный по работе в Premium Fashion Gallery), 30-летний предприниматель Константин Кудимов и Арабо Григорян (владелец транспортной компании «СибТранс» и строительной фирмы «СибРос»).

Суд первой инстанции признал частичную правоту департамента еще в начале 2021 года, но в дальнейшем дело рассматривалось в апелляции и в кассации. Вчера, 2 февраля, был, наконец, оформлен исполнительный лист. Теперь администрация сможет взыскать свои 900 тысяч через судебных приставов.

#Николай Эйхвальд#Кинотеатр Слава#Депимущества#Суд#Новости
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