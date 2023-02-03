Александру Буркову доложили о ходе подготовки экспедиции в верховья Иртыша

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Published Сегодня, 05:50
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Александр Бурков провёл рабочую встречу с руководителем омского губернаторского яхт-клуба Сергеем Щербаковым, чтобы обсудить вопросы подготовки экспедиции в верховья Иртыша.
Экспедиция отправится изучать судоходство и логистические связки между Омском и Западным Китаем. Александр Бурков поддержал совместный проект регионального отделения Российского географического общества и Фонда поддержки спорта «Сибирские парусные экспедиции». Успешная реализация проекта поможет установить международные контакты. В ходе экспедиции также проведут работы по определению экологического состояния Иртыша, другие научные исследования.
«В первую очередь мы с вами хотим оценить состояние водной артерии: сможем ли дойти до Западного Китая. Заодно изучить вопросы судоходства, экологические и природные показатели. Экспедиция рассчитана на два этапа: первый можно пройти на яхтах, а ко второму нужно подготовить судно с осадкой на ходу не более 40 сантиметров», — акцентировал губернатор Александр Бурков.
В 2023 году будет организован поход двух омских парусных яхт «Сибирь» и «Стрелец» до озера Зайсан, куда впадает Черный Иртыш, чтобы не терять времени и провести часть работ и необходимые замеры. Основной этап экспедиции с подъёмом по руслу реки до города Бурчун (КНР) намечен на 2024 год.