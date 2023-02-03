Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:50

Published Сегодня, 05:50

Modified Сегодня, 05:51

Updated Сегодня, 05:51

Александру Буркову доложили о ходе подготовки экспедиции в верховья Иртыша

3 февраля 2023, 05:50
Фото: Портал правительства Омской области
В экспедицию отправятся с целью изучить возможности судоходства между Омском и Западным Китаем.

Александр Бурков провёл рабочую встречу с руководителем омского губернаторского яхт-клуба Сергеем Щербаковым, чтобы обсудить вопросы подготовки экспедиции в верховья Иртыша.

Экспедиция отправится изучать судоходство и логистические связки между Омском и Западным Китаем. Александр Бурков поддержал совместный проект регионального отделения Российского географического общества и Фонда поддержки спорта «Сибирские парусные экспедиции». Успешная реализация проекта поможет установить международные контакты. В ходе экспедиции также проведут работы по определению экологического состояния Иртыша, другие научные исследования.

«В первую очередь мы с вами хотим оценить состояние водной артерии: сможем ли дойти до Западного Китая. Заодно изучить вопросы судоходства, экологические и природные показатели. Экспедиция рассчитана на два этапа: первый можно пройти на яхтах, а ко второму нужно подготовить судно с осадкой на ходу не более 40 сантиметров», — акцентировал губернатор Александр Бурков.

В 2023 году будет организован поход двух омских парусных яхт «Сибирь» и «Стрелец» до озера Зайсан, куда впадает Черный Иртыш, чтобы не терять времени и провести часть работ и необходимые замеры. Основной этап экспедиции с подъёмом по руслу реки до города Бурчун (КНР) намечен на 2024 год. 

#Евгений Игишев#Правительство#Правительство Омской области#Губернатор#Омск#Омская область#Александр Бурков#Бурков Александр Леонидович
Подпишитесь
Дедлайн — осень. Успеют ли в Омском ТЮЗе вовремя закончить ремонт за 576 миллионов
Сегодня, 03:30
Омский депутат зачем-то изменил свою долю владения птицефабрикой на 2 сотых процента
Сегодня, 04:46
Чем дышит Омск. Чиновники замерили уровень примесей в воздухе после обращений омичей
Сегодня, 07:03
«Современник», училище и Дом дружбы. Куда переедут коллективы из омского ДК «Шинник»
Сегодня, 08:25
Токари да слесари. Как «оборонка» изменила рынок труда в Омской области
Сегодня, 05:39
Сибиряки смогут экономить до 3 рублей с каждого литра топлива
Сегодня, 04:00