Александру Буркову доложили о ходе подготовки экспедиции в верховья Иртыша

В 2023 году будет организован поход двух омских парусных яхт «Сибирь» и «Стрелец» до озера Зайсан, куда впадает Черный Иртыш, чтобы не терять времени и провести часть работ и необходимые замеры. Основной этап экспедиции с подъёмом по руслу реки до города Бурчун (КНР) намечен на 2024 год.