Александр Бурков одобрил новые инициативы для поддержки солдат на СВО

Депутат готов выделить денежные средства для размещения мемориальных досок в память о бойцах, которые погибли в ходе спецоперации на Украине. Отметим, что около 30 мемориальных досок в ближайшее время планируют разместить в школах Омска, а также в учреждениях культуры.