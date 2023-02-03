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Posted Сегодня, 11:57

Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Александр Бурков одобрил новые инициативы для поддержки солдат на СВО

3 февраля 2023, 11:57
Фото: Портал Правительства Омской области
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Губернатор Омска поддержал инициативы депутата Владимира Гуселетова.

На рабочей встрече глава района Александр Бурков совместно с депутатом Законодательного Собрания Омской области Владимиром Гуселетовым обсудили новые инициативы для поддержки российских военных.

Депутат готов выделить денежные средства для размещения мемориальных досок в память о бойцах, которые погибли в ходе спецоперации на Украине. Отметим, что около 30 мемориальных досок в ближайшее время планируют разместить в школах Омска, а также в учреждениях культуры.

«Мы понимаем, что подрастающее поколение необходимо воспитывать в духе патриотизма. Тех, кто пал в бою за мир без нацизма, необходимо помнить всем и всегда. Увековечить память о наших земляках можно с помощью мемориальных досок», — сообщил Владимир Гуселетов.
Фото: Портал Правительства Омской области

Также депутат Владимир Гуселетов предложил отремонтировать и восстановить автомобили, которые сейчас находятся на учете, но не используются. После чего эти автомобили можно отправлять на фронт.

Инициативы депутата поддержал Александр Бурков и отметил, что автомобили на линии боевого соприкосновения крайне необходимы. Глава региона сказал, что поможет в этом вопросе.

«У нас уже сформирован список заявок от воинов-омичей. В ней более 30 квадрокоптеров, 20 генераторов и десятки прицелов ночного видения и тепловизоров, тысяча комплектов тёплой одежды, 5 автомобилей и ещё более 100 наименований необходимого оборудования и запасных частей», — отметил Александр Бурков.
Фото: Портал Правительства Омской области
Губернатор Бурков сообщил об обустройстве парка на месте свалки в Центральном округе
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#Ксения Карагодина#Помощь#Сво#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия
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