Александр Бурков одобрил новые инициативы для поддержки солдат на СВО

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
На рабочей встрече глава района Александр Бурков совместно с депутатом Законодательного Собрания Омской области Владимиром Гуселетовым обсудили новые инициативы для поддержки российских военных.
Депутат готов выделить денежные средства для размещения мемориальных досок в память о бойцах, которые погибли в ходе спецоперации на Украине. Отметим, что около 30 мемориальных досок в ближайшее время планируют разместить в школах Омска, а также в учреждениях культуры.
«Мы понимаем, что подрастающее поколение необходимо воспитывать в духе патриотизма. Тех, кто пал в бою за мир без нацизма, необходимо помнить всем и всегда. Увековечить память о наших земляках можно с помощью мемориальных досок», — сообщил Владимир Гуселетов.
Также депутат Владимир Гуселетов предложил отремонтировать и восстановить автомобили, которые сейчас находятся на учете, но не используются. После чего эти автомобили можно отправлять на фронт.
Инициативы депутата поддержал Александр Бурков и отметил, что автомобили на линии боевого соприкосновения крайне необходимы. Глава региона сказал, что поможет в этом вопросе.
«У нас уже сформирован список заявок от воинов-омичей. В ней более 30 квадрокоптеров, 20 генераторов и десятки прицелов ночного видения и тепловизоров, тысяча комплектов тёплой одежды, 5 автомобилей и ещё более 100 наименований необходимого оборудования и запасных частей», — отметил Александр Бурков.