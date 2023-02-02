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Posted Сегодня, 12:41

Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

Заболеваемость растет. в Омске закрыли на карантин около 1% школ и детских садов

2 февраля 2023, 12:41
Фото: Город55
Пару недель назад на карантин закрыли всего один класс и 3 группы.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом В Омской области продолжает увеличиваться. Карантин начали объявлять в детских садах и школах.

На сегодняшний день по Постановлению № 77 в детских садах на карантин закрыли 33 группы из 2100 групп. А в городских школах из 5309 классов на карантине оказались — 32 класса, об этом сообщили в департаменте образования.

Напомним, что показатель заболеваемости в области вырос на 7% по сравнению с минувшей неделей. Также в Роспотребнадзоре отмечают, что у заболевших часто возникает пневмония.

В Омской области показатель ОРВИ опустился ниже эпидпорога на 33,8%
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#Ксения Карагодина#Общество#Город#Статистика#Карантин#ОРВИ#Новости#Омск#Омская область
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