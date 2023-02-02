Заболеваемость растет. в Омске закрыли на карантин около 1% школ и детских садов

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Заболеваемость ОРВИ и гриппом В Омской области продолжает увеличиваться. Карантин начали объявлять в детских садах и школах.
На сегодняшний день по Постановлению № 77 в детских садах на карантин закрыли 33 группы из 2100 групп. А в городских школах из 5309 классов на карантине оказались — 32 класса, об этом сообщили в департаменте образования.
Напомним, что показатель заболеваемости в области вырос на 7% по сравнению с минувшей неделей. Также в Роспотребнадзоре отмечают, что у заболевших часто возникает пневмония.