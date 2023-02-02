Выяснилось, откуда в омском сквере появилась стая агрессивных собак

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
В пресс-службе городского Управления дорожного хозяйства и благоустройства прокомментировали инцидент с бездомными собаками, которые напали на школьника в сквере на улице Богдана Хмельницкого. В ведомстве сообщили, что выехали на место, но не обнаружили собак.
«Утром в сквер оперативно была направлена бригада отлова БУ „Муниципальный приют для животных“ совместно с председателем КТОС „Парковый“. Однако в сквере и окрестностях ни одной собаки не было обнаружено. Завтра ранним утром состоится повторный выезд спецбригады», — сообщили в ведомстве.
Также в УДХБ сообщили и возможную причину появления огромной стаи собак в сквере. По словам очевидцев, утром и вечером собак подкармливают пенсионеры и волонтеры.
В связи с этим омичей настоятельно попросили не подкармливать бездомных собак, особенно в скверах и парках, где потенциально агрессивные животные могут напасть на прохожих, в том числе детей.
Ранее Город55 сообщал, что в сквере на улице Богдана Хмельницкого стая собак напала на школьника. Спасти ребенка удалось водителю, который выехал на тротуар и сигналом клаксона распугал собак. Тем временем по факту нападения животных на ребенка началась прокурорская проверка. После нее при наличии оснований могут принять меры прокурорского реагирования.