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Posted Сегодня, 10:12

Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

Выяснилось, откуда в омском сквере появилась стая агрессивных собак

2 февраля 2023, 10:12
Фото: 1MI
иллюстрация
Животные напали на ребенка, спасти его получилось только с помощью автомобиля.

В пресс-службе городского Управления дорожного хозяйства и благоустройства прокомментировали инцидент с бездомными собаками, которые напали на школьника в сквере на улице Богдана Хмельницкого. В ведомстве сообщили, что выехали на место, но не обнаружили собак.

«Утром в сквер оперативно была направлена бригада отлова БУ „Муниципальный приют для животных“ совместно с председателем КТОС „Парковый“. Однако в сквере и окрестностях ни одной собаки не было обнаружено. Завтра ранним утром состоится повторный выезд спецбригады», — сообщили в ведомстве.

Также в УДХБ сообщили и возможную причину появления огромной стаи собак в сквере. По словам очевидцев, утром и вечером собак подкармливают пенсионеры и волонтеры.

В связи с этим омичей настоятельно попросили не подкармливать бездомных собак, особенно в скверах и парках, где потенциально агрессивные животные могут напасть на прохожих, в том числе детей.

Ранее Город55 сообщал, что в сквере на улице Богдана Хмельницкого стая собак напала на школьника. Спасти ребенка удалось водителю, который выехал на тротуар и сигналом клаксона распугал собак. Тем временем по факту нападения животных на ребенка началась прокурорская проверка. После нее при наличии оснований могут принять меры прокурорского реагирования.

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#Город#Собаки#Бездомные собаки#Спасение#Отлов собак#Новости#Омская область#Омск#Ольга Акамова
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