Выяснилось, откуда в омском сквере появилась стая агрессивных собак

Ранее Город55 сообщал, что в сквере на улице Богдана Хмельницкого стая собак напала на школьника. Спасти ребенка удалось водителю, который выехал на тротуар и сигналом клаксона распугал собак. Тем временем по факту нападения животных на ребенка началась прокурорская проверка. После нее при наличии оснований могут принять меры прокурорского реагирования.