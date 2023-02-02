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Posted Сегодня, 08:14

Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

Выброс пепла на Камчатке на вулкане Шивелуч может негативно повлиять на здоровье

Сегодня, 08:14
Спасатели предупредили жителей Камчатки о возможном негативном влиянии на здоровье выброса пепла на вулкане Шивелуч.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на управление МЧС по региону, 2 февраля выброшенный из вулкана пепел поднялся на высоту до пяти с половиной километров.

При этом надо учитывать такой момент. Если вулканический пепел попадет в легкие, это может привести к аллергии. В связи с этим в домах должны быть закрыты двери и окна, и лучше обойтись без выхода на улицу. В случае попадания пепла в жилье поможет наличие в доме респираторов или же тканевых повязок. Последние лучше пропитать содовым раствором.

В очередной раз Шивелуч «ожил» в ноябре прошлого года. Ученые считают, что это чревато сильным извержением.

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