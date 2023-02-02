Выброс пепла на Камчатке на вулкане Шивелуч может негативно повлиять на здоровье

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на управление МЧС по региону, 2 февраля выброшенный из вулкана пепел поднялся на высоту до пяти с половиной километров.
При этом надо учитывать такой момент. Если вулканический пепел попадет в легкие, это может привести к аллергии. В связи с этим в домах должны быть закрыты двери и окна, и лучше обойтись без выхода на улицу. В случае попадания пепла в жилье поможет наличие в доме респираторов или же тканевых повязок. Последние лучше пропитать содовым раствором.
В очередной раз Шивелуч «ожил» в ноябре прошлого года. Ученые считают, что это чревато сильным извержением.