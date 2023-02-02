Выброс пепла на Камчатке на вулкане Шивелуч может негативно повлиять на здоровье

При этом надо учитывать такой момент. Если вулканический пепел попадет в легкие, это может привести к аллергии. В связи с этим в домах должны быть закрыты двери и окна, и лучше обойтись без выхода на улицу. В случае попадания пепла в жилье поможет наличие в доме респираторов или же тканевых повязок. Последние лучше пропитать содовым раствором.