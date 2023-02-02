Восемь секунд славы. Омич сыграл в фильме «Чебурашка»

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
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Updated Сегодня, 03:33
Одну из ролей в фильме «Чебурашка» (6+) сыграл омич Ян Новиков. В фильме он исполнил роль тренера дельтапланеристов. Впечатлениями актер поделился с «12 каналом».
«Я с открытым ртом смотрел этот фильм и был в шоке от того, что люди аплодируют экрану. Меня захватила такая гордость за фильм, за то, что я снялся в нем. Там всего 8 секунд, но такой крупный план, что мне с 1 января и по сей день кто-то пишет, что видели меня», — рассказал артист.
Ян Новиков родился в Омске и несколько лет работал в Северном драматическом театре в Таре. Сейчас он снимается в кино и играет в Краснодарском молодежном театре.
Актер рассказал, что кинопробы прошел онлайн. Снял нужное видео и отправил на кастинг. В ленте режиссера Дмитрия Дьяченко он появляется в самый драматичный момент.
Фильм про Чебурашку оказался пока что самым рейтинговым в этом году. По итогам новогодних каникул лента собрала в прокате 2 млрд рублей, из которых 22,8 миллиона вложены омичами.