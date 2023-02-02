Восемь секунд славы. Омич сыграл в фильме «Чебурашка»

Актер рассказал, что кинопробы прошел онлайн. Снял нужное видео и отправил на кастинг. В ленте режиссера Дмитрия Дьяченко он появляется в самый драматичный момент.



Фильм про Чебурашку оказался пока что самым рейтинговым в этом году. По итогам новогодних каникул лента собрала в прокате 2 млрд рублей, из которых 22,8 миллиона вложены омичами.