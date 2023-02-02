Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:32

Published Сегодня, 03:32

Modified Сегодня, 03:33

Updated Сегодня, 03:33

Восемь секунд славы. Омич сыграл в фильме «Чебурашка»

2 февраля 2023, 03:32
Фото: 12 канал
Скриншот

Актер из Омска исполнил роль тренера дельтапланеристов в самом кассовом фильме января

Ян Новиков родился в Омске и несколько лет работал в Северном драматическом театре в Таре.

Одну из ролей в фильме «Чебурашка» (6+) сыграл омич Ян Новиков. В фильме он исполнил роль тренера дельтапланеристов. Впечатлениями актер поделился с «12 каналом».

«Я с открытым ртом смотрел этот фильм и был в шоке от того, что люди аплодируют экрану. Меня захватила такая гордость за фильм, за то, что я снялся в нем. Там всего 8 секунд, но такой крупный план, что мне с 1 января и по сей день кто-то пишет, что видели меня», — рассказал артист.

Ян Новиков родился в Омске и несколько лет работал в Северном драматическом театре в Таре. Сейчас он снимается в кино и играет в Краснодарском молодежном театре.

Актер рассказал, что кинопробы прошел онлайн. Снял нужное видео и отправил на кастинг. В ленте режиссера Дмитрия Дьяченко он появляется в самый драматичный момент.

Фильм про Чебурашку оказался пока что самым рейтинговым в этом году. По итогам новогодних каникул лента собрала в прокате 2 млрд рублей, из которых 22,8 миллиона вложены омичами.

Персонаж родом из детства. Омичи сделали «Чебурашку» еще популярнее
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Кинопоказ#Фильм#Чебурашка#Актер#Актеры и роли#Омск
Подпишитесь
«Работу останавливать не будем»: В Омске в 2024 году проведут капремонт драмтеатра
Сегодня, 05:37
Больше не город-сад. В Омске одобрили вырубку 760 деревьев и 56 кустарников
Вчера, 12:57
Московский суд перенес апелляцию по уголовному делу Сергея Калинина из-за болезни
Сегодня, 03:49
Строительство в Омске большого логистического парка прошло экспертизу
Сегодня, 04:50
Население Омской области сократилось за год на 20 тысяч человек
Сегодня, 04:54
«Москвич» для омичей. Названы места продаж отечественного авто в Омске
Сегодня, 05:14