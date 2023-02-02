Власти Турции отклоняют заявку Швеции на вхождение в НАТО

Эрдоган высказал свое недовольство по поводу демонстративного осквернения и сжигания священного Корана шведским радикалом на фоне бездействия правоохранительных органов страны. Он заверил, что с учетом происходящего Турция будет препятствовать вступлению Швеции в НАТО, пишет Russian.rt.com.