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Posted Сегодня, 05:15

Published Сегодня, 05:15

Modified Сегодня, 05:16

Updated Сегодня, 05:16

Власти Турции отклоняют заявку Швеции на вхождение в НАТО

Сегодня, 05:15
Согласно заявлению Реджепа Тайипа Эрдогана, главы Турции, государство не одобрит заявку Швеции на присоединение к Североатлантическому альянсу.

Турецкий лидер заявил об этом, выступая в парламенте страны, сказав, что шведским властям «не нужно впустую тратить время».

Эрдоган высказал свое недовольство по поводу демонстративного осквернения и сжигания священного Корана шведским радикалом на фоне бездействия правоохранительных органов страны. Он заверил, что с учетом происходящего Турция будет препятствовать вступлению Швеции в НАТО, пишет Russian.rt.com.

В то же время турецкий лидер отметил, что Анкара примет положительное решение по вступлению Финляндии в Североатлантический альянс.

Ранее шведский министр иностранных дел Тобиас Билльстрём сообщил о приостановке процесса вхождения государства в НАТО по причине инцидента с уничтожением Корана.

Дипломат надеется, что с Анкарой удастся договориться в ходе саммита МИД стран альянса в июле. Мероприятие будет проведено в Вильнюсе.

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