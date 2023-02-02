Власти Турции отклоняют заявку Швеции на вхождение в НАТО

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
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Updated Сегодня, 05:16
Турецкий лидер заявил об этом, выступая в парламенте страны, сказав, что шведским властям «не нужно впустую тратить время».
Эрдоган высказал свое недовольство по поводу демонстративного осквернения и сжигания священного Корана шведским радикалом на фоне бездействия правоохранительных органов страны. Он заверил, что с учетом происходящего Турция будет препятствовать вступлению Швеции в НАТО, пишет Russian.rt.com.
В то же время турецкий лидер отметил, что Анкара примет положительное решение по вступлению Финляндии в Североатлантический альянс.
Ранее шведский министр иностранных дел Тобиас Билльстрём сообщил о приостановке процесса вхождения государства в НАТО по причине инцидента с уничтожением Корана.
Дипломат надеется, что с Анкарой удастся договориться в ходе саммита МИД стран альянса в июле. Мероприятие будет проведено в Вильнюсе.