«Вечером он мне набрал и сказал: тебя уволили». Рябыкин об Омске, Хартли и Волкове

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин рассказал подробности своего увольнения из хоккейного клуба. В интервью youtube-каналу HOCKEY GLOBAL CITIES, Рябыкин назвал омскую команду родной, так как провел в ней 13 лет в качестве игрока на позиции защитника и более шести лет занимал тренерские должности.
Об увольнении Дмитрия Рябыкина с поста главного тренера стало известно 10 октября прошлого года. На этой должности он находился менее полугода. Накануне увольнения «Авангард» всухую проиграл команде «Куньлунь», пропустив четыре шайбы в свои ворота.
«Никакого секрета не было. На следующей день у команды был выходной. Мы, как обычно, пришли на работу, увиделись с Волковым (генеральный менеджер хоккейного клуба, — прим. Ред). И он мне сказал, что сегодня будет решение, что-либо меня уволят, либо тебя. Вот и все. Вечером он мне набрал и сказал: тебя уволили», — вспоминает Дмитрий Рябыкин.
Хоккеист добавил, что с генеральным менеджером Алексеем Волковым у него не было дружеских отношений, а исключительно рабочие. В поражении «Куньлуня» Дмитрий Рябыкин видит в том числе и свою вину.
«Честно сказать, переживал. И вот это поражение от „Куньлуня“. Просто до этого играли с „Магниткой“, показали очень хороший хоккей. Думаю, ребятам чуть-чуть не хватило эмоций на „Куньлунь“. Проиграли, значит я виноват».
Долго без работы Дмитрий Рябыкин не оставался. С его слов, уже через пару дней после увольнения он получил предложения от магнитогорского «Металлурга». И 17 октября стало официально известно, что Рябыкин стал помощником главного тренера «магнитки» Ильи Воробьева. По иронии судьбы, дебютный матч в тренерском штабе за магнитогорский клуб прошел именно против «Авангарда». И прошел удачно. Магнитогорск на домашней арене обыграл омскую команду со счетом 7:4.
Дмитрий Рябыкин несколько лет отработал в клубе помощником бывшего главного тренера «Авангарда» Боба Хартли. О канадском наставнике вспоминает только с положительной стороны.
«Это большой опыт поработать с таким человеком. Когда ты видишь, что человек обращает внимание на нюансы, которые многие даже не замечают, и эти нюансы потом выстреливают, то это интересно».
В декабре 2020 года нападающий Илья Ковальчук, игравший до этого в национальной хоккейной лиге за Лос-Анджелес, Монреаль и Вашингтон, вернулся в КХЛ и стал хоккеистом омского «Авангарда». Дмитрий Рябыкин считает, что игрок внес весомый вклад в завоеванию чемпионского кубка.
«Ключ к кубку Гагарина. Когда пришел Илья Ковальчук, он своим примером показывал, что надо работать, надо отдаваться полностью. По-моему, он всего лишь одну тренировку пропустил, которая была по желанию. Обычно редко, когда хоккеисты, в плей-офф особенно, по желанию выходят на лед»
В заключение интервью Дмитрий Рябыкин рассказал, что его подопечные из «Металлурга» являются одними из претендентов, как минимум, на финал восточной конференции. Среди соперников он отметил «Авангард», «Ак Барс» и «Салават Юлаев».