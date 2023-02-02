«Вечером он мне набрал и сказал: тебя уволили». Рябыкин об Омске, Хартли и Волкове

Долго без работы Дмитрий Рябыкин не оставался. С его слов, уже через пару дней после увольнения он получил предложения от магнитогорского «Металлурга». И 17 октября стало официально известно, что Рябыкин стал помощником главного тренера «магнитки» Ильи Воробьева. По иронии судьбы, дебютный матч в тренерском штабе за магнитогорский клуб прошел именно против «Авангарда». И прошел удачно. Магнитогорск на домашней арене обыграл омскую команду со счетом 7:4.