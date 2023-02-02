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«Вечером он мне набрал и сказал: тебя уволили». Рябыкин об Омске, Хартли и Волкове

2 февраля 2023, 08:48
Фото: hawk.ru
Хоккеист считает омский клуб родным, так как провел в нем почти 20 лет, как на позиции игрока, так и в тренерском штабе.

Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин рассказал подробности своего увольнения из хоккейного клуба. В интервью youtube-каналу HOCKEY GLOBAL CITIES, Рябыкин назвал омскую команду родной, так как провел в ней 13 лет в качестве игрока на позиции защитника и более шести лет занимал тренерские должности.

Об увольнении

Об увольнении Дмитрия Рябыкина с поста главного тренера стало известно 10 октября прошлого года. На этой должности он находился менее полугода. Накануне увольнения «Авангард» всухую проиграл команде «Куньлунь», пропустив четыре шайбы в свои ворота.

«Никакого секрета не было. На следующей день у команды был выходной. Мы, как обычно, пришли на работу, увиделись с Волковым (генеральный менеджер хоккейного клуба, — прим. Ред). И он мне сказал, что сегодня будет решение, что-либо меня уволят, либо тебя. Вот и все. Вечером он мне набрал и сказал: тебя уволили», — вспоминает Дмитрий Рябыкин.

Хоккеист добавил, что с генеральным менеджером Алексеем Волковым у него не было дружеских отношений, а исключительно рабочие. В поражении «Куньлуня» Дмитрий Рябыкин видит в том числе и свою вину.

«Честно сказать, переживал. И вот это поражение от „Куньлуня“. Просто до этого играли с „Магниткой“, показали очень хороший хоккей. Думаю, ребятам чуть-чуть не хватило эмоций на „Куньлунь“. Проиграли, значит я виноват».

Долго без работы Дмитрий Рябыкин не оставался. С его слов, уже через пару дней после увольнения он получил предложения от магнитогорского «Металлурга». И 17 октября стало официально известно, что Рябыкин стал помощником главного тренера «магнитки» Ильи Воробьева. По иронии судьбы, дебютный матч в тренерском штабе за магнитогорский клуб прошел именно против «Авангарда». И прошел удачно. Магнитогорск на домашней арене обыграл омскую команду со счетом 7:4.

О Бобе Хартли

Дмитрий Рябыкин несколько лет отработал в клубе помощником бывшего главного тренера «Авангарда» Боба Хартли. О канадском наставнике вспоминает только с положительной стороны.

«Это большой опыт поработать с таким человеком. Когда ты видишь, что человек обращает внимание на нюансы, которые многие даже не замечают, и эти нюансы потом выстреливают, то это интересно».

О Ковальчуке и кубке Гагарина

В декабре 2020 года нападающий Илья Ковальчук, игравший до этого в национальной хоккейной лиге за Лос-Анджелес, Монреаль и Вашингтон, вернулся в КХЛ и стал хоккеистом омского «Авангарда». Дмитрий Рябыкин считает, что игрок внес весомый вклад в завоеванию чемпионского кубка.

«Ключ к кубку Гагарина. Когда пришел Илья Ковальчук, он своим примером показывал, что надо работать, надо отдаваться полностью. По-моему, он всего лишь одну тренировку пропустил, которая была по желанию. Обычно редко, когда хоккеисты, в плей-офф особенно, по желанию выходят на лед»

 

В заключение интервью Дмитрий Рябыкин рассказал, что его подопечные из «Металлурга» являются одними из претендентов, как минимум, на финал восточной конференции. Среди соперников он отметил «Авангард», «Ак Барс» и «Салават Юлаев».

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#Евгений Игишев#Хоккей#Авангард хоккей#Хоккей с шайбой#Тренер#Омск#Омская область#Дмитрий Рябыкин
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