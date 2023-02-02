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Posted Сегодня, 11:18

Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

В результате пожара в частном жилом доме под Иркутском погибли два ребёнка

Сегодня, 11:18
В посёлке Грановщина, в результате пожара в частном доме, погибли два мальчика 10 и 12 лет.

Согласно предварительной информации, дети были дома одни. Отец отправился на вахту, а мать ушла в гости. Когда начался пожар мальчики не смогли выбраться из закрытого дома, пишет газета “Известия”.

О ситуации рассказала детский омбудсмен региона Татьяна Афанасьева. Она напомнила, что с начала года в Приангарье из-за пожаров погибли уже семь несовершеннолетних. Афанасьева напомнила о необходимости обучения детей правилам безопасности, а также о том, что несовершеннолетних лучше не оставлять дома одних.

Что касается данного случая, то семья не была на учёте в органах социальной защиты. В настоящее время с родственниками погибших мальчиков работает психолог.

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