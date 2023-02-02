В результате пожара в частном жилом доме под Иркутском погибли два ребёнка

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Согласно предварительной информации, дети были дома одни. Отец отправился на вахту, а мать ушла в гости. Когда начался пожар мальчики не смогли выбраться из закрытого дома, пишет газета “Известия”.
О ситуации рассказала детский омбудсмен региона Татьяна Афанасьева. Она напомнила, что с начала года в Приангарье из-за пожаров погибли уже семь несовершеннолетних. Афанасьева напомнила о необходимости обучения детей правилам безопасности, а также о том, что несовершеннолетних лучше не оставлять дома одних.
Что касается данного случая, то семья не была на учёте в органах социальной защиты. В настоящее время с родственниками погибших мальчиков работает психолог.