В Омске выявили три нелегальных ломбарда и одну микрокредитную организацию

В пресс-службе Отделения Омск Банка России сообщили, что за четвертый квартал прошлого года четыре омских фирмы попали в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности. Три организации работали в качестве ломбарда, и одна как микрокредитная организация. Фирмы исключили из государственных реестров, но они продолжали незаконно выдавать займы жителям Омска.