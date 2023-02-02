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Published Сегодня, 04:18

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В Омске выявили три нелегальных ломбарда и одну микрокредитную организацию

2 февраля 2023, 04:18
Фото: 1MI
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Компании были исключены из государственных реестров, но продолжали выдавать займы омичам незаконно.

В пресс-службе Отделения Омск Банка России сообщили, что за четвертый квартал прошлого года четыре омских фирмы попали в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности. Три организации работали в качестве ломбарда, и одна как микрокредитная организация. Фирмы исключили из государственных реестров, но они продолжали незаконно выдавать займы жителям Омска.

«Прежде чем заключать договор и подписывать документы, проверьте компанию. Сделать это можно в мобильном приложении «ЦБ онлайн» или на сайте Банка России — в поисковой строке нужно ввести название государственного реестра необходимого вида финансовой организации, например ломбарда. Если компании нет в реестрах, лучше с ней не связываться», — объясняет управляющий Отделением Омск Банка России Владимир Антипов.

Всего в прошлом году в предупредительный список Банка России попали 15 омских компаний.

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#Евгений Игишев#Ломбард#Микрофинансовая организация#Банк россии#Омск#Омская область
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