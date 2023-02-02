В Москве заявили об окончании приема заявок на конкурс «Лучник Future»

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
По сообщению издания newsnn.ru, в этом году в рамках конкурса «Лучник Future» жюри рассмотрит восемьдесят шесть проектов от участников. В соответствии с правилами одна команда может предложить несколько решений одной задачи. Партнерами премии стали шесть компаний, которые предоставили для студенческих команд настоящие PR-кейсы.
Исполнительный директор «Лучник Future» Юлия Мохова отметила, что второй год подряд на участие в конкурсе «Лучник Future» подают заявки студенческие команды со всей России. Будущие профессионалы сферы общественных связей проявляют все больший интерес к премии, а ее география становится значительно шире, что подтверждает его актуальность и важность в развитии студенческого PR-сообщества.
Мохова подчеркнула, что особенно приятно видеть среди участников этого года тех, кто прошел в финал и даже выиграл премию в прошлом конкурсе. Она выразила надежду, что это говорит о зарождении традиции ежегодного участия в «Лучник Future».
На следующем этапе конкурса проекты участников будет оценивать экспертное жюри. Специалисты в онлайн-формате проголосуют за работы до пятнадцатого февраля. На основании голосования будет составлен шорт-лист финалистов, которые представят свои работы в Москве на очной презентации.
Напомним, что учредителем конкурса является дирекция национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник», а информационным партнером премии выступает медиахолдинг 1MI.