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В Москве заявили об окончании приема заявок на конкурс «Лучник Future»

2 февраля 2023, 12:48
В Москве тридцатого января окончился прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе студенческих команд в сфере развития общественных связей «Лучник Future», в котором в этом году будут участвовать семьдесят две команды из девятнадцати российских городов.

По сообщению издания newsnn.ru, в этом году в рамках конкурса «Лучник Future» жюри рассмотрит восемьдесят шесть проектов от участников. В соответствии с правилами одна команда может предложить несколько решений одной задачи. Партнерами премии стали шесть компаний, которые предоставили для студенческих команд настоящие PR-кейсы.

Исполнительный директор «Лучник Future» Юлия Мохова отметила, что второй год подряд на участие в конкурсе «Лучник Future» подают заявки студенческие команды со всей России. Будущие профессионалы сферы общественных связей проявляют все больший интерес к премии, а ее география становится значительно шире, что подтверждает его актуальность и важность в развитии студенческого PR-сообщества.

Мохова подчеркнула, что особенно приятно видеть среди участников этого года тех, кто прошел в финал и даже выиграл премию в прошлом конкурсе. Она выразила надежду, что это говорит о зарождении традиции ежегодного участия в «Лучник Future».

На следующем этапе конкурса проекты участников будет оценивать экспертное жюри. Специалисты в онлайн-формате проголосуют за работы до пятнадцатого февраля. На основании голосования будет составлен шорт-лист финалистов, которые представят свои работы в Москве на очной презентации.

Напомним, что учредителем конкурса является дирекция национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник», а информационным партнером премии выступает медиахолдинг 1MI.

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