В Подмосковье до конца года откроют 12 новых школ и детских садов

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
В Ленинском округе в микрорайоне Дрожжино строятся две новые школы, сообщает 360tv.ru. Одна из них рассчитана на 825 мест, ее строительство реализуется в рамках госпрограммы, вторая — на 1,1 тыс. мест, возводится силами застройщика.
Как заявил глава Ленинского округа Алексей Спасский, 1 сентября школы откроют свои двери для учеников — в этом руководство заверил застройщик. Спасский признался, что в процессе реализации работ появлялись трудности, связанные со сроками поставки строительных материалов и оборудования, однако благодаря импортозамещению удалось заменить недостающее качественными аналогами.
До конца 2023 года школа на 1,1 тыс. мест будет достроена в Мисайлово, а в Молоково достроят начальную школу на 237 мест. Продолжается реализация программы по строительству восьми дошкольных учреждений в разных поселениях Ленинского округа, все объекты к настоящему моменту находятся в высокой степени готовности.