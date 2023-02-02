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Posted Сегодня, 14:50

Published Сегодня, 14:50

Modified Сегодня, 14:52

Updated Сегодня, 14:52

В Подмосковье до конца года откроют 12 новых школ и детских садов

Сегодня, 14:50
Строительство новых объектов инфраструктуры продолжается в Московской области.

В Ленинском округе в микрорайоне Дрожжино строятся две новые школы, сообщает 360tv.ru. Одна из них рассчитана на 825 мест, ее строительство реализуется в рамках госпрограммы, вторая — на 1,1 тыс. мест, возводится силами застройщика.

Как заявил глава Ленинского округа Алексей Спасский, 1 сентября школы откроют свои двери для учеников — в этом руководство заверил застройщик. Спасский признался, что в процессе реализации работ появлялись трудности, связанные со сроками поставки строительных материалов и оборудования, однако благодаря импортозамещению удалось заменить недостающее качественными аналогами.

До конца 2023 года школа на 1,1 тыс. мест будет достроена в Мисайлово, а в Молоково достроят начальную школу на 237 мест. Продолжается реализация программы по строительству восьми дошкольных учреждений в разных поселениях Ленинского округа, все объекты к настоящему моменту находятся в высокой степени готовности.

#Общество
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