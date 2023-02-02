В Подмосковье до конца года откроют 12 новых школ и детских садов

До конца 2023 года школа на 1,1 тыс. мест будет достроена в Мисайлово, а в Молоково достроят начальную школу на 237 мест. Продолжается реализация программы по строительству восьми дошкольных учреждений в разных поселениях Ленинского округа, все объекты к настоящему моменту находятся в высокой степени готовности.