В ГД РФ не хотят полностью запрещать вейпы

Как пишет Общественная служба новостей, об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. По его мнению, традиционные сигареты и вейпы представляют собой две крайности одной проблемы, поэтому полный запрет одного из вариантов не принесет положительного результата. Куринный отметил, что если людям запретить курить электронные сигареты они начнут покупать традиционные и наоборот.