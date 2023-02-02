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Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

В ГД РФ не хотят полностью запрещать вейпы

Сегодня, 08:12
В Государственной думе России хотят сократить употребление вейпов, но не считают необходимым их полный запрет.

Как пишет Общественная служба новостей, об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. По его мнению, традиционные сигареты и вейпы представляют собой две крайности одной проблемы, поэтому полный запрет одного из вариантов не принесет положительного результата. Куринный отметил, что если людям запретить курить электронные сигареты они начнут покупать традиционные и наоборот.

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