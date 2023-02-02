Употребление ультрапереработанных продуктов провоцирует рак яичников

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Как пишет Pravda.Ru, в исследовании приняли участие 200 тыс жителей королевства, около 50% из которых были женщины.
К таким продуктам ученые отнесли фасованные супы, соусы, замороженную пиццу, готовые к употреблению блюда, сосиски, колбасу, хот-доги, газировку, картофель фри, чипсы, пирожные, конфеты, мороженое и другие.
По словам автора исследования доктора Киары Чанг из Имперского колледжа Лондона, ультрапереработанные продукты часто делают из ингредиентов, полученных промышленным путем, с добавлением пищевых добавок, которые меняют цвет, вкус, консистенцию, текстуру либо продлевают срок годности.
“Наши тела могут не реагировать на эти сверхобработанные ингредиенты и добавки так же, как на свежие и питательные продукты с минимальной обработкой”, - добавила она.