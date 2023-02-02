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Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Употребление ультрапереработанных продуктов провоцирует рак яичников

Сегодня, 12:56
Британские ученые путём исследований выявили, что употребление в еду большого количества продуктов прошедших сильную переработку является одним из факторов риска развития рака яичников и смерти от него, а также других онкозаболеваний.

Как пишет Pravda.Ru, в исследовании приняли участие 200 тыс жителей королевства, около 50% из которых были женщины.

 

К таким продуктам ученые отнесли фасованные супы, соусы, замороженную пиццу, готовые к употреблению блюда, сосиски, колбасу, хот-доги, газировку, картофель фри, чипсы, пирожные, конфеты, мороженое и другие.

 

По словам автора исследования доктора Киары Чанг из Имперского колледжа Лондона, ультрапереработанные продукты часто делают из ингредиентов, полученных промышленным путем, с добавлением пищевых добавок, которые меняют цвет, вкус, консистенцию, текстуру либо продлевают срок годности.

 

“Наши тела могут не реагировать на эти сверхобработанные ингредиенты и добавки так же, как на свежие и питательные продукты с минимальной обработкой”, - добавила она.



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