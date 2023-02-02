Треть работающих омичей почти каждый день чувствуют хроническую усталость

Наибольшая доля работников, которые испытывают постоянную усталость наблюдается среди представителей сферы маркетинга и PR (40%), административного персонала (36%), ИТ-специалистов и сотрудников из сферы образования (по 35%). Любопытно, что при этом 29% опрошенных не замечают за собой признаков хронической усталости, а больше всего таких ответов дают представители рабочего персонала (50%), машинисты и водители (46%).