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Published Сегодня, 02:20

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Треть работающих омичей почти каждый день чувствуют хроническую усталость

2 февраля 2023, 02:20
Фото: 1MI
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Наибольшая доля работников, которые испытывают постоянную усталость наблюдается среди представителей сферы маркетинга и PR, административного персонала, ИТ-специалистов и сотрудников из сферы образования.

30% работающих омичей чувствуют хроническую усталость почти каждый день. Еще 15% замечают, что больше устают в конце года, 13% — переживают такое состояние минимум раз в полгода, 7% — в конце каждой недели, 6% — каждый месяц. Данные приводят аналитики сайта по поиску работы HeadHunter.

Наибольшая доля работников, которые испытывают постоянную усталость наблюдается среди представителей сферы маркетинга и PR (40%), административного персонала (36%), ИТ-специалистов и сотрудников из сферы образования (по 35%). Любопытно, что при этом 29% опрошенных не замечают за собой признаков хронической усталости, а больше всего таких ответов дают представители рабочего персонала (50%), машинисты и водители (46%).

По итогам опроса также выяснилось, что женщины чувствуют усталость чаще, чем мужчины. По мнению опрошенных состояние усталости вызывает сидячая работа, токсичное поведение начальства, личные и семейные обстоятельства, обострение хронических болезней.

Топ-5 признаков усталости, которые называли омичи — плохое самочувствие и общая подавленность, проблемы со сном, пессимистичный взгляд на своей будущее, повышенная тревожность, а также сильное снижение эффективности.

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#Евгений Игишев#Работа#Вакансии#Общество#Здоровье#Омск#Омская область
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