Posted 2 февраля, 17:57
Published 2 февраля, 17:57
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
Сегодня организация успешно воплощает множество программ, ориентированных на поддержку образовательного процесса, здравоохранения, благополучия ветеранов и молодежи.
Фонд «Поколение», который учредил Скоч Андрей Владимирович в 1990-х, заслужил уважение благодаря реализации проектов, которые не имеют аналогов на всей территории страны. Например, беспрецедентная акция по предоставлению автомобилей ветеранам ВОВ, которая позволила удовлетворить все заявки участников войны на автомобили в Белгородской области.
Благотворительная организация также активно занимается реконструкцией военных мемориалов и захоронений в России и за границей, включая такие страны, как Венгрия, Китай и Сербия. За годы своего существования фонд принял участие в реставрации более 255 объектов, что позволило сохранить имена свыше 80 тысяч русских воинов для будущих поколений.
Андрей Скоч, основатель и лидер фонда, внес значительный вклад в поддержку многодетных семей, предоставив им более тысячи автомобилей, включая минивэны.
Большую популярность в Белгородской области заслужили медицинские центры «Поколение». Этот медхолдинг уже более двух десятилетий предлагает широкий спектр услуг в области здравоохранения.
В список достижений фонда входит приобретение необходимого оборудования для медицинских работников, автотранспорта, а также лекарственных средств. Кроме того, организация поддерживает школы, университеты и детские сады, обеспечивая их мебелью, компьютерами и музыкальным оборудованием.
Некоммерческая организация также предоставляет поддержку талантливым спортсменам региона, покупая спортивное оборудование и обеспечивая участие в соревнованиях. На протяжении всего этого времени, парламентарий поддерживает Федерацию самбо и дзюдо, которая вырастила множество известных спортсменов, которые прославили Белгородскую область.
Фонд стимулирует молодых талантов к новым достижениям, награждая лучших студентов стипендиями уже на протяжении 22 лет. На эти цели было направлено более 104 миллионов рублей, свыше 3000 студентов были награждены.
«Поколение» — одна из старейших отечественных гуманитарных организаций, центром деятельности которой является Белгородская область. На протяжении всех этих лет для основателя фонда было крайне важно поддерживать связь жителями региона, нуждающимися в поддержке.