Стремление к благу: 27 лет работы фонда «Поколение»

Благотворительная организация также активно занимается реконструкцией военных мемориалов и захоронений в России и за границей, включая такие страны, как Венгрия, Китай и Сербия. За годы своего существования фонд принял участие в реставрации более 255 объектов, что позволило сохранить имена свыше 80 тысяч русских воинов для будущих поколений.