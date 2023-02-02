Советы дачникам: Сажать ли огурцы и баклажаны в одной теплице

Огурец и баклажан одинаково нуждаются в питательных веществах, так что подкормка им нужно приблизительно одинаковая. Но различий у них намного больше. Во-первых, способ полива: баклажаны необходимо поливать под корень, а огурцы нуждаются в увлажнении методом опрыскивания.