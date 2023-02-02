Советы дачникам: Сажать ли огурцы и баклажаны в одной теплице

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Такие популярные тепличные культуры как баклажаны и огурцы будут хорошо уживаться в одной теплице при наличии сходств в их требованиях к условиям выращивания, пишет Общественная служба новостей.
Огурец и баклажан одинаково нуждаются в питательных веществах, так что подкормка им нужно приблизительно одинаковая. Но различий у них намного больше. Во-первых, способ полива: баклажаны необходимо поливать под корень, а огурцы нуждаются в увлажнении методом опрыскивания.
Огурцам нужна высокая влажность, тогда как баклажаны много влаги не любят. При этом первым комфортнее при рассеянном свете, а вторым – при ярком освещении.
Таким образом, если вы решили выращивать огурцы и баклажаны на одной площади, то отдавайте предпочтение огуречным сортам, растущим на решетке. Баклажаны лучше брать низкорослые. Овощи в итоге не будут препятствовать росту друг друга.
Кроме того, баклажаны должны размещаться на наиболее освещенном участке. Две культуры нужно разграничить полиэтиленовой пленкой либо сажать на разных сторонах прохода. Так вы существенно упростите их полив.
Подкормка растений может быть одновременной. Органику вносят раз в две недели, а к минеральным составам прибегают два раза в течение сезона. Использование химических средств в последний раз рекомендуется за 10 дней до цветения растений.
Обе культуры нужно каждый день осматривать. Если увидите зараженный кустик, выкопайте его и уничтожьте. Все остальные растения сразу же обработайте специальным биологическим препаратом, который безвреден для людей.