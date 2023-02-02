Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:59

Published Сегодня, 08:59

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

Режиссер Сарик Андреасян решил снять сериал о Рите Грачевой, которой муж отрубил руки

Сегодня, 08:59
По сообщению режиссера Сарика Андреасяна, стартовали съемки сериала о Маргарите Грачевой, которой отрубил руки ее ревнивый супруг.

Как сообщает fedpress.ru, в основу сериала лягут реальные события, произошедшие с женщиной.

Помимо этого, начались съемки режиссером сериала «Звездный суд», в основу которого, похоже, легла история Джонни Деппа и Эмбер Херд. Одни подписчики Андреасяна считают, что актеры не соответствуют роли. Другие — что режиссер попал в самую точку.

Помимо этого, по информации режиссера, у него теперь есть и официальное право экранизировать книгу «Дядя Федор, пес и кот». Начало съемок запланировано на будущий год.

Подпишитесь
«Работу останавливать не будем»: В Омске в 2024 году проведут капремонт драмтеатра
Сегодня, 05:37
Жена омского депутата Владимира Гуселетова продала свою строительную компанию
Сегодня, 07:05
«Вечером он мне набрал и сказал: тебя уволили». Рябыкин об Омске, Хартли и Волкове
Сегодня, 08:48
Строительство в Омске большого логистического парка прошло экспертизу
Сегодня, 04:50
Подарок к юбилею. Выпуском книги для омского драмтеатра занимается Латария и Полежаев
Сегодня, 06:59
Экстремистам и педофилам стало сложнее избраться в омское Законодательное собрание
Сегодня, 05:50