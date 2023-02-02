Режиссер Сарик Андреасян решил снять сериал о Рите Грачевой, которой муж отрубил руки

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Как сообщает fedpress.ru, в основу сериала лягут реальные события, произошедшие с женщиной.
Помимо этого, начались съемки режиссером сериала «Звездный суд», в основу которого, похоже, легла история Джонни Деппа и Эмбер Херд. Одни подписчики Андреасяна считают, что актеры не соответствуют роли. Другие — что режиссер попал в самую точку.
Помимо этого, по информации режиссера, у него теперь есть и официальное право экранизировать книгу «Дядя Федор, пес и кот». Начало съемок запланировано на будущий год.