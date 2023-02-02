РЭО направит свыше 2,5 млрд рублей на строительство КПО в Липецкой области

В 2022 году на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о строительстве отходоперерабатывающего объекта в Липецкой области. Дорожная карта реализации этого проекта уже разработана и утверждена. К строительству комплекса приступят весной этого года. Капиталовложения в проект оцениваются более чем в 2,5 миллиарда рублей. Такие средства РЭО может предоставить за счет облигационного займа. Об этом рассказал гендиректор компании Денис Буцаев. Он отметил оперативность подготовки всей необходимой документации. Появление в регионе этого объекта позволит достичь показателей федерального проекта, направленного на сортировку отходов и уменьшение объемов их захоронения на мусорных полигонах.