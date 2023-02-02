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РЭО направит свыше 2,5 млрд рублей на строительство КПО в Липецкой области

2 февраля 2023, 14:15
Фото: reo.ru
Новый современный комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) появится на территории Липецкой области. Его строительство обойдется более чем в 2,5 миллиарда рублей.

Каждый год предприятие будет обрабатывать 200 000 тонн мусора. Компания «Российский экологический оператор» готова предоставить средства на реализацию данного инвестпроекта, сообщает издание newsnn.ru.

В 2022 году на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о строительстве отходоперерабатывающего объекта в Липецкой области. Дорожная карта реализации этого проекта уже разработана и утверждена. К строительству комплекса приступят весной этого года. Капиталовложения в проект оцениваются более чем в 2,5 миллиарда рублей. Такие средства РЭО может предоставить за счет облигационного займа. Об этом рассказал гендиректор компании Денис Буцаев. Он отметил оперативность подготовки всей необходимой документации. Появление в регионе этого объекта позволит достичь показателей федерального проекта, направленного на сортировку отходов и уменьшение объемов их захоронения на мусорных полигонах.

Региональные власти и предприятие «СтройСельхозГарант» заключили концессионное соглашение о строительстве и запуске комплекса по переработке отходов «Экотехнопарк Липецкого района». Областной совет депутатов уже рассмотрел и утвердил этот документ.

Сейчас инвестор планирует подать заявку на получение средств от РЭО для создания КПО. Отмечается, что ППК «РЭО» в этом году намерена реализовать ряд аналогичных проектов по всей России.

Для строительства нового мусороперерабатывающего комплекса выбрали Липецкий район. Помимо этого муниципалитета, объект будет обслуживать Задонский и Хлевенский районы, а также областную столицу. Реализация проекта осуществляется в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

Наряду с финансированием РЭО готов предоставить консультации по развитию и применению передовых технологий, практик и типовых технических решений на рынке. Оператор также готов оказать помощь в подготовке проектов, реализуемых в рамках концессионных соглашений и финансируемых за счет облигаций РЭО. Компания может предоставить до 95% средств от общей стоимости проекта за свои облигации, с субсидированием 90% ставки Центробанка. При таком подходе финансирование концессионных проектов в разных российских регионах будет осуществляться по ставке не более 5% годовых.

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