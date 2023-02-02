«Работу останавливать не будем»: В Омске в 2024 году проведут капремонт драмтеатра

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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Updated Сегодня, 05:39
Городу55 стало известно о предстоящей реконструкции Омского драмтеатра. Здание культурного учреждения на Ленина, 8А относится к 1905 году постройки. Работы обозначены как «сохранение объекта культурного наследия». Проект уже получил положительное заключение.
По словам директора театра Виктора Лапухина, основные работы назначены на 2024 год, а в 2023 году запланировано переоснащение сцены: в общем заменят технику, касающуюся звука и света.
«Последнее оборудование, которое поставили в театр, относится к 2001–2003 годам. Понимаем, что сегодня это сложно, так как все российские театры давно переоснащены уже зарубежным оборудованием. Сегодня от нее мало что есть, но пока техника есть. Мы уже имеет три заявки. Поэтому надеемся, что приобретем достойное оборудование, поменяем софиты, прожекторы», — рассказал Виктор Лапухин Городу55.
Капремонт театра переносится на 2024 год. Сейчас заканчивается подготовка проекта, устраняются имеющиеся замечания. Завершить основную работу хотят к 150-летнему юбилею театра, который состоится 28 мая 2024 года.
«Через омский минкульт, управление по охране памятников отправим проект в Москву. Будем ждать положительного решения. Должны выделить около 100 миллионов», — добавил директор драмтеатра.
Ремонту подлежит кровля, фундамент, который часто подтапливался грунтовыми водами, и фасад. Однако на время капремонта закрывать театр не планируют. Как заверил Виктор Лапухин: «работу останавливать мы не будем».