Путин инициировал разработку программ наставничества с участием Героев России

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Данное поручение было дано по итогам заседания Государственного совета РФ по молодежной политике, прошедшего 22 декабря минувшего года, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Отмечается, что в рамках президентского поручения российским властям вместе с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи предстоит подготовить и осуществить ряд программ наставничества, включающие в себя мероприятия с привлечением Героев РФ и участников СВО.
Исполнители должны доложить о результатах работы по этому вопросу до первого июня нынешнего года, а затем делать это ежегодно.