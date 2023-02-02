Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Путин инициировал разработку программ наставничества с участием Героев России

2 февраля 2023, 14:02
Фото: mil.ru
Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству разработать программы наставничества с участием Героев России и военнослужащих, проходивших службу в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.

Данное поручение было дано по итогам заседания Государственного совета РФ по молодежной политике, прошедшего 22 декабря минувшего года, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что в рамках президентского поручения российским властям вместе с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи предстоит подготовить и осуществить ряд программ наставничества, включающие в себя мероприятия с привлечением Героев РФ и участников СВО.

Исполнители должны доложить о результатах работы по этому вопросу до первого июня нынешнего года, а затем делать это ежегодно.

#Общество
Подпишитесь
«Работу останавливать не будем»: В Омске в 2024 году проведут капремонт драмтеатра
Сегодня, 05:37
Жена омского депутата Владимира Гуселетова продала свою строительную компанию
Сегодня, 07:05
«Вечером он мне набрал и сказал: тебя уволили». Рябыкин об Омске, Хартли и Волкове
Сегодня, 08:48
Торговля с соседями. Новый газопровод в Китай хотят тянуть из Омска
Сегодня, 11:38
Сергей Коновалов ушел с поста руководителя омского отделения Сбера
Сегодня, 11:54
Экстремистам и педофилам стало сложнее избраться в омское Законодательное собрание
Сегодня, 05:50