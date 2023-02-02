Психолог Бриджес дала эффективные советы для исполнения желаний

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Общественная служба новостей пишет, что прежде всего нужно написать на листе бумаги 100 своих желаний. Далее следует выбрать из них одно – наиболее позитивное и актуальное, а главное – касающееся именно вас. Теперь желание необходимо проверьте на истинность, сообщила психолог.
«Для этого закройте глаза, погрузитесь внутрь себя и представьте свою мечту, - заявила Бриджес. - Если внутри вы чувствуете сжатие и дискомфорт, то, скорее всего, она не ваша. А если внутри разливается тепло и другие приятные ощущения — бинго!»
Следующим шагом является визуализация желания. Под ней следует понимать посыл мозгу о том, что все уже произошло. То есть нужно просто представить, что желание исполнено. Более того, эксперт советует прочувствовать это всеми чувствами: зрением, вкусом, запахом, слухом и тактильностью.
Такое состояние желательно «посмаковать», то есть максимально в него погрузиться и подумать над тем, что необходимо отдать что-то миру в обмен на исполнение мечты: время, деньги или энергию. Бриджес акцентировала внимание на том, что любой страх только отодвинет момент исполнения мечты.