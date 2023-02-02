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Posted Сегодня, 07:21

Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

Психолог Бриджес дала эффективные советы для исполнения желаний

Сегодня, 07:21
Психолог и коуч Анастасия Бриджес дала журналистам интервью, в котором рассказала, как добиться исполнения заветных желаний.

Общественная служба новостей пишет, что прежде всего нужно написать на листе бумаги 100 своих желаний. Далее следует выбрать из них одно – наиболее позитивное и актуальное, а главное – касающееся именно вас. Теперь желание необходимо проверьте на истинность, сообщила психолог.

«Для этого закройте глаза, погрузитесь внутрь себя и представьте свою мечту, - заявила Бриджес. - Если внутри вы чувствуете сжатие и дискомфорт, то, скорее всего, она не ваша. А если внутри разливается тепло и другие приятные ощущения — бинго!»

Следующим шагом является визуализация желания. Под ней следует понимать посыл мозгу о том, что все уже произошло. То есть нужно просто представить, что желание исполнено. Более того, эксперт советует прочувствовать это всеми чувствами: зрением, вкусом, запахом, слухом и тактильностью.

Такое состояние желательно «посмаковать», то есть максимально в него погрузиться и подумать над тем, что необходимо отдать что-то миру в обмен на исполнение мечты: время, деньги или энергию. Бриджес акцентировала внимание на том, что любой страх только отодвинет момент исполнения мечты.

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