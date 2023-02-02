Психолог Бриджес дала эффективные советы для исполнения желаний

Следующим шагом является визуализация желания. Под ней следует понимать посыл мозгу о том, что все уже произошло. То есть нужно просто представить, что желание исполнено. Более того, эксперт советует прочувствовать это всеми чувствами: зрением, вкусом, запахом, слухом и тактильностью.