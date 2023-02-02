После судебного заседания в Омске взяли под стражу экс-директора «СибПромСтроя»

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
31 января Куйбышевский районный суд вынес приговор бывшему руководителю ООО «СибПромСтрой» Михаилу Гутникову. Его осудили за растрату денег дольщиков в особо крупном размере по ч.4 ст. 160 УК РФ, как выяснил Город55. Материалы уголовного дела передали в суд еще в июле прошлого года.
Суд подтвердил, что в 2015–2016 годах Михаил Гутников получил от 21 дольщика деньги за квартиры в строящемся жилом доме № 30А на улице 3-ей Любинской. Квартир людям не досталось, потому как стройка завершена не была. Кроме того, застройщик потратил из переданных средств 2,68 млн рублей на другие проекты и личные нужды.
Обманутым дольщикам вернули 28 млн рублей, внесенных за квартиры через «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства». На судебных процессах уже организация-наследник фонда — «Фонд развития территорий» была признана истцом. ООО «СибПромСтрой» признали банкротом, компания была ликвидирована еще в 2021 году. Права на долгострой передали фонду.
Михаил Гутников получил срок в 2,5 года с отбыванием в колонии общего режима. Свою вину он так и не признал. После оглашения приговора его препроводили из зала суда под конвоем.