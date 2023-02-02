После судебного заседания в Омске взяли под стражу экс-директора «СибПромСтроя»

Суд подтвердил, что в 2015–2016 годах Михаил Гутников получил от 21 дольщика деньги за квартиры в строящемся жилом доме № 30А на улице 3-ей Любинской. Квартир людям не досталось, потому как стройка завершена не была. Кроме того, застройщик потратил из переданных средств 2,68 млн рублей на другие проекты и личные нужды.