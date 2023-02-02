Полет раз в неделю. Весной появится новый рейс из Омска в Ташкент

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
С весенне-летнего периода 2023 года «Uzbekistan Airways» увеличат количество рейсов из Ташкента в Россию. У авиакомпании появится новый рейс по маршруту «Ташкент — Омск — Ташкент», об этом сообщают на сайте компании.
Выполнение нового рейса начнут с 26 марта. Отметим, что далее рейс будет регулярно проходить раз в неделю по воскресеньям.
Рейсы будут проходить в рамках собственного бренда авиакомпании по низкобюджетным перевозкам — Uzbekistan Airways Express. Это даст возможность вывести на рынок доступную стоимость авиабилета для пассажиров.
Напомним, что весной также можно будет улететь прямым рейсом из Омска в Ереван.