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Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

Полет раз в неделю. Весной появится новый рейс из Омска в Ташкент

2 февраля 2023, 10:04
Фото: Город55
Рейс проходит по воскресеньям.

С весенне-летнего периода 2023 года «Uzbekistan Airways» увеличат количество рейсов из Ташкента в Россию. У авиакомпании появится новый рейс по маршруту «Ташкент — Омск — Ташкент», об этом сообщают на сайте компании.

Выполнение нового рейса начнут с 26 марта. Отметим, что далее рейс будет регулярно проходить раз в неделю по воскресеньям.

Рейсы будут проходить в рамках собственного бренда авиакомпании по низкобюджетным перевозкам — Uzbekistan Airways Express. Это даст возможность вывести на рынок доступную стоимость авиабилета для пассажиров.

Напомним, что весной также можно будет улететь прямым рейсом из Омска в Ереван.

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#Ксения Карагодина#Самолет#Рейсы#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Россия
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