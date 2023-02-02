Подросткам из Чехова может грозить 10 лет тюрьмы за повреждение железнодорожных путей

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Ранее сообщалось о задержании чеховских школьников, которые пошли на преступление по заданию кураторов из Telegram. Ребятам обещали вознаграждение за данную акцию, и они в процессе выполнения задания снимали все на камеру телефона для отчета. Об этом пишет Pravda.Ru.
Адвокат пояснил, что действия подростков попадают под уголовную статью, но так как они являются несовершеннолетними, срок наказания не может составлять более десяти лет лишения свободы. При этом совершенное ими преступление не отнесут к терроризму, так как для этого обвиняемым подросткам должно быть от 14 лет.
Юрист также отметил, что у юных злоумышленников нет шансов избежать ответственности за содеянное. По его словам, случаются ситуации, особенно в случае с несовершеннолетними, когда преступление признается малозначащим, и их освобождают. Но к подобным преступлениям это не относится, поэтому получат, честно говоря, по полной программе, резюмировал Андрей Князев.