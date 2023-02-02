Подросткам из Чехова может грозить 10 лет тюрьмы за повреждение железнодорожных путей

Адвокат пояснил, что действия подростков попадают под уголовную статью, но так как они являются несовершеннолетними, срок наказания не может составлять более десяти лет лишения свободы. При этом совершенное ими преступление не отнесут к терроризму, так как для этого обвиняемым подросткам должно быть от 14 лет.