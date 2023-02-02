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Подарок к юбилею. Выпуском книги для омского драмтеатра занимается Латария и Полежаев

2 февраля 2023, 06:59
Фото: omskportal.ru
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Бизнесмен Темури Латария спонсирует выпуск книги для омского драмтеатра

Написание книги доверили общественному фонду «Духовное наследие», который организовал бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев.

В 2024 году Омский драмтеатр отмечает 150-летний юбилей. Праздничные мероприятия запланированы на 28 мая следующего года.

Несмотря на то что до юбилея почти 1,5 года, театр уже готовится к мероприятию. Директор драматического театра Виктор Лапухин рассказал Городу55, что к 150-летию опубликуют книгу. Спонсирует ее выпуск бизнесмен и самый богатый человек в Омской области Темури Латария. Он, кстати, входит в состав попечительского совета омского театра драмы. Выполнять заказ доверили региональному общественному фонду «Духовное наследие», президентом которого выступает экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев.

«Театр заказал к юбилею хорошую книгу Фонду духовного наследия. Над проектом работают большие профессионалы, те, кто знает и любит театр. Книга будет про 150 лет существования театра. Понятно, что в 500 страницах все не опишешь, но основные вехи мы отразим», — прокомментировал Виктор Лапухин.

Кроме того, в 2024 году театр ждет капитальный ремонт: минкульт пообещал выделить на эти цели около 100 миллионов. А уже в этом году закупят новую технику по свету и звуку.

Напомним, что ранее Город55 сообщал об изменениях, которые наметились в бизнес-империи Латарии. Бизнесмен объединил две своих компании — ООО «Резонанс» и ООО «Сибирская Ингредиентная Группа».

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#Юлия Истомина#Омский академический театр драмы#Театр#Юбилей#Книга#Бизнесмен#Общество#Культура#Новости#Омск#Темури Латария#Виктор Лапухин#Леонид Полежаев
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