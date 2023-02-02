Подарок к юбилею. Выпуском книги для омского драмтеатра занимается Латария и Полежаев

Несмотря на то что до юбилея почти 1,5 года, театр уже готовится к мероприятию. Директор драматического театра Виктор Лапухин рассказал Городу55, что к 150-летию опубликуют книгу. Спонсирует ее выпуск бизнесмен и самый богатый человек в Омской области Темури Латария. Он, кстати, входит в состав попечительского совета омского театра драмы. Выполнять заказ доверили региональному общественному фонду «Духовное наследие», президентом которого выступает экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев.