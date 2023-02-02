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Published Сегодня, 14:39

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Победители конкурса. В Омской области на благоустройство Исилькуля выделили 105 млн

2 февраля 2023, 14:39
Фото: Город55

Для благоустройства Исилькуля в Омской области выделили 105 млн

На проект выделили 85 млн рублей — средства федерального гранта и 20 млн рублей — средства областного бюджета.

В 2023 году в Исилькуле начнется реализация проекта «Бульвар „Озерки“ возвращение сердца города». 2 февраля на заседании регионального кабинета министров под руководством Губернатора Александра Буркова Исилькульскому городскому поселению выделили 105 миллионов рублей для проекта.

Фото: Портал Правительства Омской области

Напомним, что проект стал одним из победителей VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В Исилькуле планируют обновить общественное пространство на улице Ермолаева, которое делится на функциональные зоны: зона с камерной сценой, доска почета, фонтан, парковки, «дождевой сад», променад, молодежная и коммерческая зоны и зоны открытого и музейного лекториев.

Над созданием проекта работали жители Исилькуля совместно с приглашенными экспертами. Реализация проекта запланирована до 2024 года.

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#Ксения Карагодина#Город#Общество#Происшествия#Новости#Благоустройство города#Омск
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