Победители конкурса. В Омской области на благоустройство Исилькуля выделили 105 млн

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
В 2023 году в Исилькуле начнется реализация проекта «Бульвар „Озерки“ возвращение сердца города». 2 февраля на заседании регионального кабинета министров под руководством Губернатора Александра Буркова Исилькульскому городскому поселению выделили 105 миллионов рублей для проекта.
Напомним, что проект стал одним из победителей VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В Исилькуле планируют обновить общественное пространство на улице Ермолаева, которое делится на функциональные зоны: зона с камерной сценой, доска почета, фонтан, парковки, «дождевой сад», променад, молодежная и коммерческая зоны и зоны открытого и музейного лекториев.
Над созданием проекта работали жители Исилькуля совместно с приглашенными экспертами. Реализация проекта запланирована до 2024 года.