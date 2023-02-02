Победители конкурса. В Омской области на благоустройство Исилькуля выделили 105 млн

Напомним, что проект стал одним из победителей VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В Исилькуле планируют обновить общественное пространство на улице Ермолаева, которое делится на функциональные зоны: зона с камерной сценой, доска почета, фонтан, парковки, «дождевой сад», променад, молодежная и коммерческая зоны и зоны открытого и музейного лекториев.