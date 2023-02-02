Онколог рассказал о перспективах импортозамещения в сфере фармакологии

Все дело в том, как сообщил эксперт, что в некоторых зарубежных странах (в основном, это Европа и США) онкология развивается как наука и проводятся масштабные исследования. За границей иммунотерапия была включена в клиническую практику десять лет назад, а в России первые зарубежные иммунопрепараты были зарегистрированы около восьми лет назад.