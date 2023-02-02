Онколог рассказал о перспективах импортозамещения в сфере фармакологии

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Он отметил, что в коммерческом сегменте в настоящее время проблем с необходимыми лекарствами нет — по крайней мере, у тех, кто заблаговременно сделал достаточные запасы, пишет Pravda.Ru.
Что же касается государственных медучреждений, то если зарубежный препарат имеет российские аналоги, именно последние бесплатно выдаются онкологическим больным. Аналогичная система и в Белоруссии, пояснил Пылев. По его словам, российские химиопрепараты работают, но существуют лекарства, не имеющие отечественных аналогов, и именно их сейчас не хватает, а решения этой проблемы пока нет.
Все дело в том, как сообщил эксперт, что в некоторых зарубежных странах (в основном, это Европа и США) онкология развивается как наука и проводятся масштабные исследования. За границей иммунотерапия была включена в клиническую практику десять лет назад, а в России первые зарубежные иммунопрепараты были зарегистрированы около восьми лет назад.
По мнению онколога, в России есть свои серьезные фармкомпании и разработки — в частности, выпущены отечественные иммунопрепараты, которые успешно прошли клинические исследования, внедрены в клиническую практику и работают, наши пациенты их получают, подытожил Александр Пылев.