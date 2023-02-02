Омский министр рассказал о социальной поддержке населения за 2022 год

Единовременную выплату в 100 тыс. рублей получают в регионе шесть категорий участников СВО; 1 млн рублей предоставляют в равных долях членам семьи погибшего в ходе спецоперации; для семей действует комплекс мер: компенсация на догазификацию до 130 тыс. рублей, внеочередность социального обслуживания, реабилитация детей инвалидов, профессиональное обучение, помощь при трудоустройстве.