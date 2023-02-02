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Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Омский министр рассказал о социальной поддержке населения за 2022 год

2 февраля 2023, 06:34
Фото: пресс-служба Минтруда Омской области
Омский Минтруд подвел итоги 2022 года, касающиеся социальных выплат.

Пресс-служба Минтруда Омской области сообщила о выступлении Владимира Куприянова в Доме журналиста. Министр труда и социального развития на пресс-конференции подвел итоги прошедшего года.

«В 2022 году удалось не только сохранить все действовавшие меры поддержки, но и предусмотреть новые», — отметил он.

Единовременную выплату в 100 тыс. рублей получают в регионе шесть категорий участников СВО; 1 млн рублей предоставляют в равных долях членам семьи погибшего в ходе спецоперации; для семей действует комплекс мер: компенсация на догазификацию до 130 тыс. рублей, внеочередность социального обслуживания, реабилитация детей инвалидов, профессиональное обучение, помощь при трудоустройстве.

По социальной поддержке для других категорий отметили выплаты семьям с детьми, бесплатный проезд для льготников, выплаты ветеранам, как постоянные, так и ко Дню Победы.

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#Дарья Зыкова#Минтруд#Правительство Омской области#Общество#Новости#Омская область#Владимир Куприянов
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