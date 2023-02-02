Омский министр рассказал о социальной поддержке населения за 2022 год

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Пресс-служба Минтруда Омской области сообщила о выступлении Владимира Куприянова в Доме журналиста. Министр труда и социального развития на пресс-конференции подвел итоги прошедшего года.
«В 2022 году удалось не только сохранить все действовавшие меры поддержки, но и предусмотреть новые», — отметил он.
Единовременную выплату в 100 тыс. рублей получают в регионе шесть категорий участников СВО; 1 млн рублей предоставляют в равных долях членам семьи погибшего в ходе спецоперации; для семей действует комплекс мер: компенсация на догазификацию до 130 тыс. рублей, внеочередность социального обслуживания, реабилитация детей инвалидов, профессиональное обучение, помощь при трудоустройстве.
По социальной поддержке для других категорий отметили выплаты семьям с детьми, бесплатный проезд для льготников, выплаты ветеранам, как постоянные, так и ко Дню Победы.