Омский бизнесмен Стручков купил помещение паба «Альбион», принадлежавшее «Оше»

Конкурсный управляющий ООО «Оша» Александр Вайсберг провел открытые торги, на которых можно было купить отдельными лотами два актива обанкротившейся компании. Это были помещения в одном и том же здании на улице Декабристов: в одном когда-то располагался паб «Альбион», в другом — магазин «Фасоль».