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Published Сегодня, 10:44

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Updated Сегодня, 10:46

Омский бизнесмен Стручков купил помещение паба «Альбион», принадлежавшее «Оше»

2 февраля 2023, 10:44
Фото: Евгений Грицков / 1MI
иллюстрация
Второе помещение в том же здании осталось без покупателей.

Конкурсный управляющий ООО «Оша» Александр Вайсберг провел открытые торги, на которых можно было купить отдельными лотами два актива обанкротившейся компании. Это были помещения в одном и том же здании на улице Декабристов: в одном когда-то располагался паб «Альбион», в другом — магазин «Фасоль».

Помещение «Фасоли» никого не заинтересовало, так что торги были объявлены несостоявшимися. На помещение «Альбиона» претендовали пятеро: ООО «Актив», ООО «Стройдом», ИП Лариса Шабулина, Вадим Зайцев и Евгений Стручков. Победителем был признан последний, назвавший цену в 35,7 млн рублей (она превысила начальную на 2,4 млн). Теперь Стручков станет собственником помещения, если в пятидневный срок заключит договор.

На данный момент Евгений Стручков владеет ООО «Латис», которое прописано в Омске и занимается оптовой торговлей строительными материалами. У этой компании отсутствует собственный капитал, стоимость ее активов выражается отрицательной суммой — минус 730 тысяч рублей. Кроме того, Стручкову принадлежат 33% ООО «Аллегро», чья специализация — «аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом».

#Николай Эйхвальд#ОША#Экономика#Новости
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