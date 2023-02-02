Омский бизнесмен Стручков купил помещение паба «Альбион», принадлежавшее «Оше»

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Конкурсный управляющий ООО «Оша» Александр Вайсберг провел открытые торги, на которых можно было купить отдельными лотами два актива обанкротившейся компании. Это были помещения в одном и том же здании на улице Декабристов: в одном когда-то располагался паб «Альбион», в другом — магазин «Фасоль».
Помещение «Фасоли» никого не заинтересовало, так что торги были объявлены несостоявшимися. На помещение «Альбиона» претендовали пятеро: ООО «Актив», ООО «Стройдом», ИП Лариса Шабулина, Вадим Зайцев и Евгений Стручков. Победителем был признан последний, назвавший цену в 35,7 млн рублей (она превысила начальную на 2,4 млн). Теперь Стручков станет собственником помещения, если в пятидневный срок заключит договор.
На данный момент Евгений Стручков владеет ООО «Латис», которое прописано в Омске и занимается оптовой торговлей строительными материалами. У этой компании отсутствует собственный капитал, стоимость ее активов выражается отрицательной суммой — минус 730 тысяч рублей. Кроме того, Стручкову принадлежат 33% ООО «Аллегро», чья специализация — «аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом».