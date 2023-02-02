Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Омская нефтяная компания не смогла обанкротиться из-за своей бедности

2 февраля 2023, 11:52
Фото: 1MI
иллюстрация
Теперь «Омскнефтепродукт» окончательно ликвидировали.

Из единого госреестра юридических лиц исключили ООО «Омскнефтепродукт». Официальным основанием для этого стало «наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности».

Когда-то «Омскнефтепродукт» был одной из крупнейших омских компаний топливного сектора, но его финансовые дела давно плохи. Еще в 2018 году фирма объявляла о самоликвидации. Кредиторы пытались ее обанкротить, но арбитраж прекратил банкротное дело из-за отсутствия у должника средств для взыскания.

Даже после этого у «Омскнефтепродукта» появлялись новые непримиримые кредиторы: летом 2021 года конкурсный управляющий банкротившейся строительной компании «Аванстрой» подал в суд иск о возвращении долга в 445 млн рублей.

Сейчас «Омскнефтепродуктом» управляет конкурсный управляющий Александр Трофимов. Единственным собственником является предприниматель Леонид Семенов, у которого нет других бизнес-активов.

#Николай Эйхвальд#Ликвидация#Экономика#Новости#Всегда актуально
Подпишитесь
«Работу останавливать не будем»: В Омске в 2024 году проведут капремонт драмтеатра
Сегодня, 05:37
Жена омского депутата Владимира Гуселетова продала свою строительную компанию
Сегодня, 07:05
«Вечером он мне набрал и сказал: тебя уволили». Рябыкин об Омске, Хартли и Волкове
Сегодня, 08:48
Торговля с соседями. Новый газопровод в Китай хотят тянуть из Омска
Сегодня, 11:38
Сергей Коновалов ушел с поста руководителя омского отделения Сбера
Сегодня, 11:54
Экстремистам и педофилам стало сложнее избраться в омское Законодательное собрание
Сегодня, 05:50