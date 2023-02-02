Омская нефтяная компания не смогла обанкротиться из-за своей бедности

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Из единого госреестра юридических лиц исключили ООО «Омскнефтепродукт». Официальным основанием для этого стало «наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности».
Когда-то «Омскнефтепродукт» был одной из крупнейших омских компаний топливного сектора, но его финансовые дела давно плохи. Еще в 2018 году фирма объявляла о самоликвидации. Кредиторы пытались ее обанкротить, но арбитраж прекратил банкротное дело из-за отсутствия у должника средств для взыскания.
Даже после этого у «Омскнефтепродукта» появлялись новые непримиримые кредиторы: летом 2021 года конкурсный управляющий банкротившейся строительной компании «Аванстрой» подал в суд иск о возвращении долга в 445 млн рублей.
Сейчас «Омскнефтепродуктом» управляет конкурсный управляющий Александр Трофимов. Единственным собственником является предприниматель Леонид Семенов, у которого нет других бизнес-активов.