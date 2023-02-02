Омская нефтяная компания не смогла обанкротиться из-за своей бедности

Когда-то «Омскнефтепродукт» был одной из крупнейших омских компаний топливного сектора, но его финансовые дела давно плохи. Еще в 2018 году фирма объявляла о самоликвидации. Кредиторы пытались ее обанкротить, но арбитраж прекратил банкротное дело из-за отсутствия у должника средств для взыскания.