Омичам разрешат жарить шашлыки на личных участках без боязни нарваться на штраф

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Как сообщил РИА «Новости» председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, МЧС хочет отказаться от прежних нормативов. И разрешить людям на личных участках устанавливать мангалы и бочки для сжигания листвы на расстоянии в 7,5 метров до построек вместо ныне действующих 50 метров.
Раньше правила были едины как для полей, так и для маленьких участков, но физически невозможно соблюсти требования норматива на обычном участке в 6 «соток».
«С 1 марта требования станут более реальными. При использовании открытого огня в бочке для сжигания травы место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 7,5 метра до построек, в 50 метрах от хвойного леса, в 15 метрах от лиственного леса. Зона очистки вокруг должна быть пять метров. Это вполне разумно и легко выполнимо для садоводов», — прокомментировал Никита Чаплин.
За невыполнение новых правил будет грозить предупреждение. Или штраф до 20 тыс. рублей, если правонарушение зафиксировано во время действия особых противопожарных режимов.