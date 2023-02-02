Омичам разрешат жарить шашлыки на личных участках без боязни нарваться на штраф

Нормы удаленности открытого огня от построек хотят изменить, потому что сейчас не нарушить правила почти невозможно. Далеко не у всех владельцев земли есть необходимые 50 метров, а листву сжигать как-то надо.

Как сообщил РИА «Новости» председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, МЧС хочет отказаться от прежних нормативов. И разрешить людям на личных участках устанавливать мангалы и бочки для сжигания листвы на расстоянии в 7,5 метров до построек вместо ныне действующих 50 метров. Раньше правила были едины как для полей, так и для маленьких участков, но физически невозможно соблюсти требования норматива на обычном участке в 6 «соток». «С 1 марта требования станут более реальными. При использовании открытого огня в бочке для сжигания травы место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 7,5 метра до построек, в 50 метрах от хвойного леса, в 15 метрах от лиственного леса. Зона очистки вокруг должна быть пять метров. Это вполне разумно и легко выполнимо для садоводов», — прокомментировал Никита Чаплин. За невыполнение новых правил будет грозить предупреждение. Или штраф до 20 тыс. рублей, если правонарушение зафиксировано во время действия особых противопожарных режимов. Омским дачникам пригрозили крупными штрафами за костры на участках Узнать подробнее