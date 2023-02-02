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Posted 2 февраля 2023, 04:54

Published 2 февраля 2023, 04:54

Modified 2 февраля 2023, 04:55

Updated 2 февраля 2023, 04:55

Иллюстрация

Население Омской области сократилось за год на 20 тысяч человек

2 февраля 2023, 04:54
Фото: Город55. Иллюстрация
В Росстате посчитали, что на начало года в регионе проживало 1 831 881 человек.

За 2022 год численность населения Омской области сократилась на 19 656 человек. Такие данные опубликовал Росстат. В ведомстве посчитали, что на начало года в регионе проживало 1 831 881 человек. Из них почти 1,350 млн — жители Омска, и чуть меньше полумиллиона — сельчане. На численность населения влияют естественная и миграционная убыль.

Согласно статистическим данным, население в регионе непрерывно сокращается с 2016 года.

В Омске за прошлый год зарегистрировали 16225 актов о рождении. В 37% случаев это были первенцы в семьях. Об этом ранее сообщал начальник управления записи актов гражданского состояния Наталья Биляченко.

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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Омская область#Население#Численность население#Росстат
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