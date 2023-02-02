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Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Наличными дешевле. В Омске подорожал проезд на маршрутках до «МЕГИ»

2 февраля 2023, 11:43
Фото: Город55

В Омске стоимость проезда в маршрутке до «МЕГИ» подняли до 35 рублей

Стоимость за наличный расчет — 30 рублей.

В Омске с 1 февраля 2023 года проезд в маршрутке № 212 по маршруту «СТЦ Мега-ТК Лента» увеличился до 35 рублей при оплате банковской картой. Расчет наличными остался неизменным — 30 рублей. Также для школьников и студентов стоимость проезда не менялась и осталась 25 рублей.

Перевозчик сообщил порталу NGS55, что выживает за счет самоокупаемости, ведь у них нерегулируемый тариф и никаких дотаций от города ни на топливо, ни на запчасти нет. Большинство машин работают на дизельном топливе, которое сейчас подорожало до 60 рублей за литр. Что очень невыгодно, когда водитель едет пустой.

Напомним, что ранее частные перевозчики не собирались поднимать стоимость проезда.

В омских трамваях будет доступна бескондукторная система оплаты
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#Ксения Карагодина#Проезд#Маршрутки#Общество#Город#Цены#Цены на бензин#Новости#Омск#Омская область
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