Наличными дешевле. В Омске подорожал проезд на маршрутках до «МЕГИ»

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
В Омске с 1 февраля 2023 года проезд в маршрутке № 212 по маршруту «СТЦ Мега-ТК Лента» увеличился до 35 рублей при оплате банковской картой. Расчет наличными остался неизменным — 30 рублей. Также для школьников и студентов стоимость проезда не менялась и осталась 25 рублей.
Перевозчик сообщил порталу NGS55, что выживает за счет самоокупаемости, ведь у них нерегулируемый тариф и никаких дотаций от города ни на топливо, ни на запчасти нет. Большинство машин работают на дизельном топливе, которое сейчас подорожало до 60 рублей за литр. Что очень невыгодно, когда водитель едет пустой.
Напомним, что ранее частные перевозчики не собирались поднимать стоимость проезда.