Наличными дешевле. В Омске подорожал проезд на маршрутках до «МЕГИ»

Перевозчик сообщил порталу NGS55, что выживает за счет самоокупаемости, ведь у них нерегулируемый тариф и никаких дотаций от города ни на топливо, ни на запчасти нет. Большинство машин работают на дизельном топливе, которое сейчас подорожало до 60 рублей за литр. Что очень невыгодно, когда водитель едет пустой.