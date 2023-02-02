На Ямале и в Югре появится максимальная северная надбавка

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на сайт ведомства, такую процентную надбавку предусматривает Трудовой кодекс РФ. А конкретно, его статья 317.
Под Крайним Севером понимается вся территория ЯНАО и ряд муниципалитетов соседнего ХМАО.
Когда данное постановление будет принято, эта надбавка станет начисляться с сентября этого года. Сейчас идут публичные обсуждения законопроекта. Также он проходит антикоррупционную экспертизу.