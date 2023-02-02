На Ямале и в Югре появится максимальная северная надбавка

Минтрудом РФ разработан проект, дающий право на максимальную северную надбавку. Ею смогут воспользоваться чиновники, ученые и преподаватели. При этом неважно, сколько они отработали на этот момент. А еще россияне до 35 лет, которые прожили на Крайнем Севере не менее пяти лет.