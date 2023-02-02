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Posted Сегодня, 10:45

Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

На Ямале и в Югре появится максимальная северная надбавка

Сегодня, 10:45
Минтрудом РФ разработан проект, дающий право на максимальную северную надбавку. Ею смогут воспользоваться чиновники, ученые и преподаватели. При этом неважно, сколько они отработали на этот момент. А еще россияне до 35 лет, которые прожили на Крайнем Севере не менее пяти лет.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на сайт ведомства, такую процентную надбавку предусматривает Трудовой кодекс РФ. А конкретно, его статья 317.

Под Крайним Севером понимается вся территория ЯНАО и ряд муниципалитетов соседнего ХМАО.

Когда данное постановление будет принято, эта надбавка станет начисляться с сентября этого года. Сейчас идут публичные обсуждения законопроекта. Также он проходит антикоррупционную экспертизу.




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