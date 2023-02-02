«Москвич» для омичей. Названы места продаж отечественного авто в Омске

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
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Updated Сегодня, 05:51
Московский автомобильный завод «Москвич» определил в Омске дилеров по продаже своих автомобилей. Ими стали «Автодом Сибирь Моторс» и «КЛЮЧАВТО», сообщили в компании. Отгрузки автомобилей начнутся в феврале. Таким образом, теперь дилерская сеть «Москвич» представлена 52 точками продаж и обслуживания в 23 региональных центрах.
«Уже сейчас мы определили наших партнеров в 23 крупных городах России. Более того, мы чувствуем необходимость расширить список городов, где будут представлены автомобили Москвич, поэтому было принято решение увеличить их количество до 25», — отметил Дмитрий Пронин, генеральный директор завода «Москвич».
В 2022 году французский концерн «Renault» ушли из России, а в это время в столице началось производство автомобилей «Москвич». В 2023 году на заводе планируют выпустить 50 тысяч автомобилей, 10 тысяч из них будут электромобили.