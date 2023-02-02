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Posted Сегодня, 05:14

Published Сегодня, 05:14

Modified Сегодня, 05:51

Updated Сегодня, 05:51

«Москвич» для омичей. Названы места продаж отечественного авто в Омске

2 февраля 2023, 05:14
Фото: Московский автомобильный завод

«Москвич» откроет в Омске два дилерских автоцентра

Автомобили можно будет приобрести в «Автодом Сибирь Моторс» и в «КЛЮЧАВТО»

Московский автомобильный завод «Москвич» определил в Омске дилеров по продаже своих автомобилей. Ими стали «Автодом Сибирь Моторс» и «КЛЮЧАВТО», сообщили в компании. Отгрузки автомобилей начнутся в феврале. Таким образом, теперь дилерская сеть «Москвич» представлена 52 точками продаж и обслуживания в 23 региональных центрах.

«Уже сейчас мы определили наших партнеров в 23 крупных городах России. Более того, мы чувствуем необходимость расширить список городов, где будут представлены автомобили Москвич, поэтому было принято решение увеличить их количество до 25», — отметил Дмитрий Пронин, генеральный директор завода «Москвич».

В 2022 году французский концерн «Renault» ушли из России, а в это время в столице началось производство автомобилей «Москвич». В 2023 году на заводе планируют выпустить 50 тысяч автомобилей, 10 тысяч из них будут электромобили.

Пост принял. Новые «Москвичи» будут продавать в Омске
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#Евгений Игишев#Автомобиль#Автомобили#Москвич#Автодилер#Омск
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