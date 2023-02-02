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Московский суд перенес апелляцию по уголовному делу Сергея Калинина из-за болезни

2 февраля 2023, 03:49
Фото: 1MI
иллюстрация
Сегодня рассмотрели апелляцию от омских бизнесменов и экс-чиновников, получивших сроки за мошенничество и преступный сговор.

На сайте Первого апелляционного суда общей юрисдикции обновилась карточка уголовного дела. Сегодня рассматривалась апелляция, поданную 9 января адвокатами Сергея Калинина, Александра Буцина, Константина Марченко, Александра Орлова и Инны Пахотиной. Им всем в июле прошлого года назначили в качестве наказания тюремные сроки. Экс-депутат заксобрания и бизнесмен Сергей Калинин получил 16 лет колонии строгого режима.

Однако суд не стал выносить какого-либо вердикта по жалобам осужденных, а перенес заседание на 27 февраля в связи с болезнью одного из адвокатов. Городу55 об этом рассказали в пресс-службе суда. 

Напомним, Город55 ранее разобрался в этапах развития уголовного дела, заведенного на омских бизнесменов-газовиков и бывших чиновников по подозрению в преступном сговоре.

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#Дарья Зыкова#Апелляция#Суд#Уголовное дело#Мошенничество#Преступный сговор#Экс-чиновник#Новости#Омская область#Сергей Калинин#Омск
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