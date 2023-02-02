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Лишилась полумиллиона. Омичка переводила деньги за «выигрышные исходы матчей»

2 февраля 2023, 03:50
Фото: 1MI
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Жительница Омска перевела аферистам деньги за якобы выигрышные исходы матчей

Информацию о легком способе заработать деньги женщина нашла в социальных сетях.

Вчера, 1 февраля, в дежурную часть городского отдела полиции № 7 обратилась 36-летняя жительница Советского округа. Омичка стала жертвой мошенников, пытаясь заработать на ставках в различных онлайн букмекерских конторах, сообщили в пресс-службе омской полиции.

«Информацию о подобном доходе она нашла в социальных сетях. Кроме этого, омичка переводила деньги неизвестным за информацию о якобы выигрышных вариантах, а при попытке вывести выигранные средства аферисты потребовали еще и оплатить „налог“. В результате необдуманных действий в течение недели потерпевшая лишилась 577 тысяч рублей. Полицейские выясняют все обстоятельства совершенного преступления, возбуждено уголовное дело, — рассказали полицейские.

Как ранее сообщал Город55, в 2022 году в регионе жертвами хищений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, стали 4 396 человек. Сумма ущерба составила 772,8 млн рублей. 

За прошлый год омичи перевели телефонным мошенникам больше 772 миллионов рублей
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#Евгений Игишев#Полиция#Мошенничество#Мошенник#Букмекер#Омск#Омская область
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