Лера Кудрявцева окончила курсы по безопасному обращению с оружием

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Следует отметить, что Лера Кудрявцева систематически делится с поклонниками подробностями личной жизни, а также работы. Ведущая заявила, что стала обладательницей сертификата, который подтверждает наличие у нее навыков стрельбы, пишет Pravda.Ru.
Невзирая на довольно плотный график съемок, «звезда» нашла время на специальные курсы по программе, которая называется "Безопасное обращение с оружием". Лера Кудрявцева даже стала членом стрелкового клуба.