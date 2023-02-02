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Posted Сегодня, 07:35

Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

Лера Кудрявцева окончила курсы по безопасному обращению с оружием

Сегодня, 07:35
Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева дала журналистам интервью, в котором сообщила о приобретении нового навыка стрельбы.

Следует отметить, что Лера Кудрявцева систематически делится с поклонниками подробностями личной жизни, а также работы. Ведущая заявила, что стала обладательницей сертификата, который подтверждает наличие у нее навыков стрельбы, пишет Pravda.Ru.

Невзирая на довольно плотный график съемок, «звезда» нашла время на специальные курсы по программе, которая называется "Безопасное обращение с оружием". Лера Кудрявцева даже стала членом стрелкового клуба.



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